От Москвы до Казани и рывок на Урал: как устроена новая трасса М12

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ускорить строительство новой трассы М12. Изначально "дорожная стройка века" должна была завершиться в Казани, но конечной точкой на карте станет Екатеринбург. Лайф разобрался в тонкостях дорожного строительства и выяснил, зачем президент потребовал продлить новую дорогу до Урала.

Деньги в регионы

Новая трасса М12, у которой пока даже нет названия, по своим масштабам похожа на советскую суперстройку Байкало-Амурской магистрали, соединившей Советский Союз. Отличий от других дорог у новой М12 много, но главное новшество — экономия времени. После завершения строительства доехать от Москвы до Казани можно будет всего за шесть с половиной часов. Для сравнения: добраться по федеральной трассе М5 "Урал" от Москвы до Тольятти (или Самары) на обычной машине можно минимум за 14 часов, а дальнобойщики едут по тому же маршруту больше суток.

Увеличить скорость движения по самой новой магистрали страны помог опыт строительства трассы М11 Москва – Санкт-Петербург. Дорожники говорят, что на трассе между двумя столицами выше разрешённая скорость и гораздо больше систем безопасности. В результате — меньше времени в пути, меньше ДТП и больше комфорта. В теории строители могли реконструировать и старую трассу, но после того, как все расчёты были закончены, выяснилось: дорабатывать старую федеральную трассу выйдет на 20% дороже, чем построить новую.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

К тому же трассу М7 "Волга" нельзя назвать идеальной — на отдельных участках есть вопросы к безопасности, а сама двухполосная дорога проходит через сотню населённых пунктов, где скорость ограничена отметкой в 60 километров в час. Там водители вынуждены сбрасывать скорость до минимума и ползти длинной вереницей, параллельно пропуская пешеходов. Безопасность новой трассы М12 — это отдельная тема. По расчётам уровень аварийности на новой трассе планируют сократить примерно в пять раз по сравнению с трассами М5 и М7. Всю инфраструктуру безопасности планируют строить на основе опыта, полученного при строительстве дороги между двумя столицами.

Шоссе к сердцу страны

Трассу М12 будут сдавать в четыре этапа. Первые два участка новой дороги — Москва – Владимир и Канаш – Шали уже в работе. Когда трасса будет готова полностью, то единой дорожной "ниткой" будут соединены четыре федеральных центра: Московская и Нижегородская области, Татарстан и Самарская область. Построить новую трассу непросто — в некоторых местах строителям приходится в буквальном смысле слова закапываться на десятки метров вниз — по-другому сваи и фундамент для будущих мостов через реки, в том числе через Волгу и Оку, не построить.

Зато по завершении строительства для водителей будет раздолье — асфальт первой категории и освещение на всём пути. Поначалу ездить быстрее 120 километров в час по новой трассе будет нельзя, но лимит могут поднять до 150.

Новая трасса в перспективе должна дать мощнейший импульс развитию регионов и всей страны в целом. Только по первоначальным подсчётам в области и республики, через которые пройдёт новая дорога, через несколько лет после ввода М12 в эксплуатацию может поступить 2,5 триллиона инвестиций. Регионы, которые она свяжет, — экономические и промышленные центры России, автомобильные и нефтеперерабатывающие заводы, предприятия аэрокосмического и оборонного секторов — самые результативные поставщики сельхозпродукции.

Расходы на строительство новой трассы государство и частные инвесторы поделили между собой примерно поровну — 60% возьмёт на себя федеральный бюджет, ещё 40% добавит бизнес. На строительство трассы президент России Владимир Путин отвёл дорожникам три года — сдать объект должны в 2024 году, а примерно в 2026–2027 годах М12 будет запущена на полную мощность.

Урал-батюшка

Но Казань — это только часть пути, его медиана, добравшись до которой дорожники ненадолго остановятся, чтобы перевести дух. Потом за отбойные молотки и экскаваторы возьмутся с новой силой. Главная цель строительства, поставленная президентом, — с учётом скоростной трассы от Петербурга до Москвы и ЦКАД к 2024 году обеспечить безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть — от Балтики до Урала.

Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной магистрали Москва — Казань. И, более того, продлить её до Екатеринбурга, завершив этот проект за три года. Владимир Путин президент Российской Федерации

Проезд по М12 будет платным — два рубля за километр, если ехать на обычной машине, и восемь рублей за километр за грузовик, то есть столько же, сколько по трассе Москва – Санкт-Петербург.

Участок дороги от Казани до Екатеринбурга — один из самых протяжённых и сложных. Сейчас его длина — 920 километров. После ввода в эксплуатацию всей трассы через новую дорогу будет проходить до 100 млн тонн грузов в год. Эти цифры заинтересовали не только крупнейшие компании России, но и зарубежных инвесторов — через некоторое время к финансированию проекта могут подключиться китайские, европейские и турецкие инвесторы, для которых быстрая логистика — ключ к зарабатыванию денег как на собственных, так и на внешних рынках.

Не забыть про остальных

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

После того как основной поток транспорта переключат на М12, появятся время и возможность заняться реконструкцией трасс М5 "Урал" и М7 "Волга". В последние несколько лет их ремонтируют каждое лето, и масштабные работы по расширению полотна и возведению мостов даже через маленькие реки часто приводят к образованию многокилометровых пробок — машины стоят даже ночью. Как только будет запущена трасса М12, водители вздохнут с облегчением, а после завершения строительства и ремонта центральную часть страны свяжут сразу три современные, новые и безопасные трассы.

Но даже с таким объёмом работ строители не забудут и про муниципальные дороги. Во всех районах, через которые пройдёт новая трасса М12, планируют отремонтировать съезды, развязки и примыкающие дороги. Это значит, что программа строительства новой трассы неизбежно отразится на развитии всей центральной части России, напрямую или косвенно улучшит жизнь миллионов людей.

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