Компьютер, планшет и смартфон ценой в несколько месяцев жизни. Apple себя переоценивает

20 апреля Apple провела традиционную весеннюю презентацию, на которой компания снова постаралась удивить потенциальных покупателей. Это и удалось, и не удалось одновременно. Да, iMac значительно преобразился, и, кстати, если вы задумываетесь о серьёзном рабочем стационарном компьютере, то iMac выглядит гораздо привлекательнее, чем кажется на первый взгляд. А вот iPad Pro и iPhone 12 — это уже чистая вкусовщина и выпендрёж. Расскажем, почему стоит присмотреться к iMac и почему не стоит тратиться на новый планшет и неновый смартфон.

Вам нужен iMac, если…

Фото © Apple

Итак, 20 апреля Apple презентовала новые iMac. Что нужно знать об этих машинах? Минимальная стоимость практически 130 тысяч рублей. Подождите возмущаться. За эти деньги вы получаете ультракомпактный высокопроизводительный моноблок с клавиатурой и мышкой в комплекте и мощным процессором A1 собственной архитектуры Apple. Плюс невероятное количество оперативной памяти, отдельная графическая карта, улучшенная фронтальная камера для качественной видеосвязи и россыпь микрофонов и динамиков для лучшего приёма голоса и передачи звука.

По сути, вы получите универсальный домашний экран, который прослужит вам не просто долго, а очень долго. В среднем iMac работают у пользователей не менее пяти-семи лет, а вообще, они могут прослужить вам и десять лет и больше.

Понятно, что с годами у других компьютеров будет увеличиваться производительность, объём памяти и другие параметры, но вас всё это не будет волновать, Apple умеет делать технику, которая работает долго и без нареканий. Там, где с Windows вы будете материться и ругаться на фризы и зависания, с Apple и macOS у вас не будет проблем.

Единственный нюанс — маленький объём жёсткого диска. Быстрый SSD объёмом 256 Гб для 2021 года не выглядит очень уж щедрым предложением. Но можно будет выбрать не такой быстрый винчестер, зато объёмом от 1 Тб — а этого хватит на всё и ещё останется.

Если вы работаете с графикой и звуком, если вы ищете компьютер, который и через десять лет будет работать без каких-либо нареканий, — 130 тысяч рублей не самая плохая инвестиция.

Фото © Apple

Но, безусловно, это не игрушка, и покупать такой компьютер, не планируя использовать его мощь, — ошибка.

iPad Pro — продвинутые понты.

Удивительно, но новый планшет от Apple в максимальной комплектации стоит даже дороже огромного стационарного компьютера. Нет смысла рассказывать про этот планшет слишком много. Честно говоря, он вам не нужен. Он не нужен вообще никому — это очень дорогая игрушка, которую легко заменят другие планшеты от Apple.

Если вы какой-то очень дорогой дизайнер или звукорежиссёр, да ещё и находящийся в бесконечных разъездах, — может быть, да. Но и в этом случае, возможно, вам лучше посмотреть на ноутбуки от Apple, они будут не дороже планшета, но их формат для большинства из нас привычнее.

В общем, iPad Pro — для вас, если вы очень обеспеченный человек и не придумали, куда вложить деньги, кроме как в дорогую игрушку. Рады за вас, если это так. Даже немного завидуем.

Фото © Apple

iPhone 12 — теперь фиолетовый.

iPhone вышли уже полгода назад. Про них написано и сказано вообще всё. Ближе к осени Apple презентует ещё один цвет — красный. Для Apple это традиция.

Чем фиолетовый iPhone 12 отличается от тех же iPhone, выпущенных полгода назад? Только цветом. Если вам необходимо заявить окружающим, что вы внимательно следите за трендами и после пандемии способны позволить себе новую дорогую игрушку, — действуйте.

Фото © Apple

iPhone 12 других цветов стоит на 10–20% дешевле и ничем не отличаются от своего фиолетового собрата. Честно говоря, новый iPhone 12 вам точно не нужен, вообще не нужен. Забудьте о нём. Осталось всего полгода до презентации очередных iPhone, там и приценитесь.

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