Битва посольств: как будет разворачиваться война до последнего дипломата

Что-то вокруг процедуры высылки дипломатов в последнее время сложилась нездоровая обстановка. Вообще-то, когда у власти в бывших приличных странах находились приличные люди старой закалки, а не мамкины популисты, высылка дипломатов тоже была респектабельной, необходимой процедурой, которая вписывалась в общий контекст дипломатических отношений.

Ведь что это такое, по сути? Это обычно был финальный этап игры спецслужб государств. Дипломат, даже самый-самый дипломатичный, он — так или иначе — шпион в стране пребывания. Все знают друг про друга всё. Кто именно глава резидентуры, какой официальный пост в посольстве представляет какую разведслужбу. Они же все тусят друг с другом — как на арене цирка, уворачиваясь от тигров и львов. Нанося невидимые удары и обманывая друг друга. Собственно, это и есть их ежедневная работа и унылая жизнь. Ну, как минимум за это их родины им разрешают не платить некоторые налоги.

Когда кто-то из них начинал уже совсем откровенно палиться или проваливал миссию, то за этим обычно следовала высылка. Никто уже давно ни в кого не стреляет из золотого пистолета на манер героев фильмов о Бонде: чемодан – вокзал – Израиль. Или Австрия. Или Польша.

Да кто угодно — все шпионят за всеми. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Списки кадровых шпионов при посольствах всегда актуализируются, и поэтому если что, то под крики "Нас Родиной не запугаешь!" отчаливают домой именно они.

Вот, скажем, началась кампания по дискредитации России — так называемое дело Скрипалей — тут же из российского посольства выслали разведчиков по заранее приготовленному списку. Или, скажем, Норвегия высылает сотрудника торгового представительства. Или Австрия — тоже одного, "по подозрению". Их право, ради бога. Потому что на это тоже есть процедура ответа. В ней две опции. Если "спокойно, сам виноват, работаем, братья", то в зависимости от отношений с конкретной страной либо прилетит "ответка" и уедет домой тоже один, который давно под подозрением, либо вообще никто нарочито не заметит.

Если характер высылки носит несправедливый, политический характер, тут становится сложней — и тогда зеркальный момент неминуем. Кстати, именно в деле Скрипалей вдруг засбоила дипломатическая машина с традициями — в угоду политикам из русского посольства выслали аж 23 человека. Обычно так не бывает — просто нет оснований. Это носило характер показательного на весь мир наказания при полной недоказанности многих факторов. Да и Скрипали, говорят, до сих пор живы.

С этой точки зрения то, что происходит сейчас вокруг российско-чешских дипломатических отношений, всё больше и больше носит характер злобного фарса. Я думаю, для русских это было сюрпризом, потому что это для любого нормального человека выглядит более чем странно. Речь идёт о том, что чешская сторона, с которой вроде у наших были вполне прагматические отношения (подкреплённые огромными посольствами в обеих странах), вдруг, откопав из неглубокой могилы какое-то левое дело о взрывах на складах, начала атаку по всему дипломатическому фронту. И, казалось бы, склады даже не были военными, они вообще какие-то левые и с ними бы европейским властям надо разбираться, откуда что куда там шло. И нет ли фактора подпитки горячих точек оружием с тех складов. Но тем не менее вдруг это становится фактором дестабилизации отношений, начинается совершенно неправомочная высылка русских дипломатов.

Но только они ошиблись с таймингом — не то сейчас время, чтобы такие штуки выкидывать с русскими. Потому-то русские не стали глотать всё это дерьмо и выслали двадцать чехов. Чехам бы, конечно, уже заткнуться и пытаться разрулить закулисно, но они конкретно полезли в дальнейший конфликт, за которым как-то совсем нагло маячат интересы американских атомных и фармкомпаний. В общем, мы теперь наблюдаем дипломатическую войну до последнего дипломата с обеих сторон. Честно говоря, такого уже не наблюдалось лет сто. Но, видимо, кто-то более крупный и влиятельный гарантировал чехам успех и поддержку. Да, собственно, мы знаем, кто именно, что нам рассказывать?

Но чехам мало самим устраивать истерику, они сейчас требуют поддержки со стороны других стран бывшего Варшавского договора, например Польши. Чтобы выступать уже антироссийским фронтом. Зачем? Ну, чтобы про страшную Россию рассказывала уже не только администрация Байдена, которая с первых недель правления вступила в идейно-экономический конфликт с Китаем и Россией, но и добрые соседи Россиюшки.

Так сказать — вести с передовой борьбы с путинизмом. Пока поляки выслали трёх русских дипломатов. Это, конечно, по сравнению с десятками высланных из Праги практически ничто. Но Москва сейчас решила не давать спуску и отвечать на каждое проявление подобной агрессии. Поэтому, как говорят, польский посол уже вызван сегодня в МИД для беседы.

А с другой стороны — мы же видим, что подобное поведение в области международных отношений абсолютно безответственное. Чего хотят наши добрые соседи? Чтобы все выслали всех? Чтобы создать гнетущую атмосферу предвоенной Европы? А виновата в этом опять Россия?

Если вы верите в это — вам пора на "Эхо Москвы".

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