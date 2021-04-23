Педофилия в ВШЭ: как реагируют либералы на арест специалиста по сталинским репрессиям за развратные действия сексуального характера

В Высшей школе экономики скандал: задержан преподаватель по обвинению в педофилии. Доценту Алексею Ракову вменяется пункт "б" четвёртой части статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По информации, полученной от следствия, Раков развлекался как мог: присылал детям свои интимные фотографии, совершал развратные действия по видеосвязи.

ВШЭ — учебное заведение, известное своими политическими воззрениями. Это своего рода кузница либеральных управленцев. Студенты Вышки систематически ходят на митинги оппозиции, одно дело Егора Жукова, прогремевшее на всю Россию, чего стоит.

Задержание Ракова — далеко не первый сексуальный скандал, связанный с нашими либеральными силами. Не так давно был вынесен приговор "историку" Юрию Дмитриеву по схожему составу. Несколькими годами ранее в Интернет была слита видеозапись, где один из крупных руководителей той же Вышки предаётся сексуальным утехам со своим подчинённым (тут хоть, к счастью, обошлось без детей). В педофилии обвинялся диссидент Буковский, причём не кровавым российским режимом, а демократическим английским.

Самая громкая, вероятно, история — скандал в 57-й школе. В элитном московском учебном заведении сразу два педагога были обвинены в многочисленных эпизодах совращения учениц. Главный обвиняемый по делу, напомню, сбежал от российского правосудия в Израиль, где следы его затерялись.

Я давно заметила, что все подобные громкие дела развиваются плюс-минус по одному сценарию. Уверена, дело Ракова не станет исключением. Схема примерно такая: очередного извращенца ловит российское следствие, предъявляя вполне конкретное обвинение по вполне конкретным эпизодам. Внезапно выясняется, что обвиняемый — оппозиционер. Люди с хорошими лицами мгновенно объявляют задержанного политическим заключённым, поднимается вой до неба, начинаются коллективные письма, одиночные пикеты и статьи в свободолюбивых изданиях.

"Герой" материалов получает уголовный срок, оппозиционные лидеры в очередной раз приходят к выводу, что режим кровав. Так было с Дмитриевым, с Буковским. В связи со скандалом в пятьдесят седьмой школе столичная оппозиция и вовсе писала нечто вроде: "А что такого?! Что плохого в романах с ученицами?"

"Романах", так и говорили, я не шучу! Потому что, когда речь идёт о борьбе за всё хорошее против кровавого Путина, моральные нормы как-то необратимо сдвигаются. Я давно выявила эту закономерность: у нас можно делать всё что угодно, любая мерзость, любое преступление будут оправданы изрядно порядочной тусовкой, если ты против режима. Раков преподавал в Вышке историю, специализировался, какая неожиданность, на сталинских репрессиях и раскулачивании. То есть перед нами — готовый герой публикаций освободительной борьбы.

Поймите правильно, я, будучи юристом по образованию, совершенно не готова обвинять человека до суда. У нас, в конце концов, существует презумпция невиновности, и я вполне допускаю, что в этот раз следствие могло ошибиться. Но тем не менее человек задержан, а это значит, что у правоохранительных органов нашлись основания не только для возбуждения уголовного дела, но и для выбора меры пресечения. Это пользователи соцсетей привыкли выносить громогласные решения о виновности/невиновности, основываясь на статьях в прессе и политических воззрениях обвиняемых. Российское следствие всё же несколько иначе работает, и задержать человека без правовых оснований, без доказательств, да ещё и по подобной статье, скажу мягко, — несколько затруднительно.

Я внимательно изучила публикации в "Фейсбуке", посвящённые этой новости. В одной из них приведён текст заметки в СМИ — обвиняемый, мол, признал вину в полном объёме. И здесь же самый первый комментарий, где пользователь отвечает автору публикации:

"…А во-вторых, мнения другой стороны мы не имели возможности услышать… Вам самому, случайно, не кажется, что выражение "Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объёме в совершённых преступлениях..." — это ближе к Андрею Януарьевичу или его "красноречивым" коллегам по институту красных юристов, чем к состязательному юридическому процессу в цивилизованном государстве XXI века?"

А вот ещё одна ветка комментариев: — Он не подписант случайно? — В списке не нашёл. А что подпись под открытым письмом это индульгенция? — Нет, примерно наоборот, возбудиться через восемь лет с такой … как вменяют фигуранту, органам нужно было иметь очень весомую причину.





То есть ровно три минуты у меня ушло, чтобы встретить ожидаемое мнение: российское правосудие несправедливо, обвиняемый арестован не за педофилию, а за политическую борьбу. Дальше я просто не читала. Но, думаю, это только начало, скоро будем наблюдать волну возмущения в прямом эфире. Жаль, сценарий не нов и сюжет предсказуем.

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