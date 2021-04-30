Пенсии, штрафы, билеты на поезд: как изменится жизнь россиян с 1 мая 2021 года

Рост пенсий

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С 1 мая 2021 года в России вырастут пенсии для отдельных категорий граждан: у лётчиков и членов лётных экипажей, а также у работников угольной промышленности. Увеличение пенсионных выплат будет произведено в индивидуальном порядке согласно трудовому стажу конкретного человека.

Конец моратория на взыскание долгов с пенсионеров

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Заканчивается мораторий на взыскание долгов с пенсионеров, введённый в конце 2020 года. С 1 мая судебные приставы смогут арестовывать имущество, согласно решению суда, у задолжавших пенсионеров.

Продажа автомобилей через госуслуги

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Совершить сделку покупки или продажи подержанного автомобиля станет возможно на сайте "Госуслуги". Продавец и покупатель смогут заключить договор онлайн, информация о котором автоматически будет передана в ГИБДД. Правда, в течение 10 дней с момента совершения сделки покупатель по-прежнему будет обязан побывать в МЦФ или ГИБДД, где ему выдадут новое СТС и внесут запись в ПТС.

Штрафы в транспорте

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За высадку ребёнка (младше 16 лет) из общественного транспорта водитель будет оштрафован на 5000 рублей, а должностные лица — на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. В случае если в результате высадки был нанесён вред здоровью ребёнка, нарушителя может ожидать уголовная ответственность. Также увеличивается с одной до пяти тысяч рублей штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде.

Выход из самоизоляции

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Прекращается срок действия правил, при которых работникам старше 65 лет оформляли больничные листы на время самоизоляции. Напомним, с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2021-го работодатели должны были перевести пожилых сотрудников на удалённую работу, а в случае, если это не представлялось возможным, отстранить от трудовой деятельности и передать ФСС сведения для выплаты пособий по нетрудоспособности. После майских праздников люди старше 65 лет должны будут вернуться на рабочие места.

Тесты на коронавирус

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Прибывшим из-за границы россиянам с 1 мая будет необходимо пройти два теста на коронавирус. Первый надо сделать в течение трёх дней с момента прибытия в Россию, второй — в течение пяти дней после въезда, время между тестами должно составлять не менее трёх дней.

Телефон для РЖД

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С 3 мая пассажиров поездов дальнего следования обяжут при оформлении билета указывать номер мобильного телефона либо иной доступный способ для связи. Сообщается, что сделано это для оперативного оповещения пассажиров в случае, если график движения поезда изменится, либо для технических вопросов — проблем, которые могут возникнуть при размещении ручной клади.

Запрет самовольной перепланировки

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С 5 мая вводятся штрафы, которые будут выписывать за незаконную перепланировку нежилых помещений. Административная ответственность распространится на граждан, их могут наказать на сумму в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей, руководителей и юридических лиц — в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Единовременная выплата

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

К 9 Мая участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в связи с празднованием Дня Победы. В этом году планируется перечислить ветеранам и инвалидам по 10 тысяч рублей. Деньги должны будут поступить до начала майских праздников.

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