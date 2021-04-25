Как Telegram захватывает Европу: Павел Дуров теснит Цукерберга в странах Евросоюза

В 2020 году Telegram стал одним из самых быстрорастущих мессенджеров в мире. Число его пользователей превысило полмиллиарда человек, причём основная часть новых аккаунтов регистрировалась в странах ЕС и США. Telegram набирает популярность в Испании, Германии, Португалии, Италии, Греции и других странах. Европейцы всё чаще отказываются от WhatsApp и переходят в Telegram, где находят не только удобный сервис для общения, но и знаменитые новостные каналы и чаты.

Если посмотреть на telegram-каналы крупнейших СМИ Германии или Испании, кажется, что они находятся на пороге роста. Немногим более пяти тысяч подписчиков у Der Spiegel, примерно столько же у испанской El Mundo, но рост числа подписчиков продолжается и, например, в Италии местные СМИ уже обсуждают проблему воровства контента авторами telegram-каналов у газет и журналов. Итальянцы стали использовать Telegram, чтобы бесплатно получать ту информацию, за которую раньше приходилось платить.

Разворот Европы от американского WhatsApp к российскому Telegram в первую очередь оказался не заслугой Павла Дурова, а результатом просчётов Марка Цукерберга. Но сути это не меняет, российские экспаты за границей привезли Telegram с собой, создали внутренние комьюнити и наблюдают за тем, как к мессенджеру привыкает коренное население.

Испанский Telegram — аудитория приходит из WhatsApp и Twitter

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Автор телеграм-канала "Каталонский карантин" Сергей Замуруев информационно поддерживает русскоязычное сообщество не только в Каталонии, но и во всей Испании. Вокруг его канала, у которого более 10 тысяч подписчиков, сформировался своеобразный кружок иммигрантов, интегрированных в испанское общество. Поэтому в основном подписчики "Каталонского карантина" обсуждают внутрииспанские проблемы.

Но для испанцев Telegram не стал новым СМИ, как это произошло в России, с его помощью общаются между собой каталонские сепаратисты, беженцы из Северной Африки и стран Латинской Америки. Теперь в Telegram создают официальные представительства органы власти Испании, пытаясь коммуницировать с электоратом на новой площадке.

— Испанцы давно и активно используют для общения Facebook и Twitter, так что революции, схожей с той, что произошла у Telegram в России, у нас не случилось. Однако граждане Испании обеспокоены своей конфиденциальностью, поэтому всё чаще обращают внимание на Telegram. Тем более что этот мессенджер объективно удобнее и лучше. К тому же WhatsApp часто сбоит, и это не прибавляет им лояльных клиентов, — рассказал Замуруев.

Сергей считает, что в Испании Telegram-каналы не стали такими же популярными, какими они стали в России из-за того, что все ветви власти и политические движения давно и умело используют для коммуникации друг с другом и с населением традиционные СМИ. А для России именно Telegram стал новой формой общения государства и народа.

Однако в перспективе Telegram способен занять определённую нишу в стране, так как выглядит более продвинутым инструментом коммуникации. Всё, что для этого требуется, — критическая масса пользователей.

97% опрошенных граждан Испании ежедневно включают WhatsApp, 37% пользуются Facebook Messenger, на третьем месте находится российский Telegram с 20%.

Что русскому хорошо, то немцу в новинку

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Согласно данным аналитики за 2019 год, Telegram постоянно использовали не менее 7,2 млн граждан Германии и в тот момент Telegram занимал четвёртую строку в списке самых популярных мессенджеров у немцев. Спустя почти два года Telegram прочно обосновался на третьей строчке.

Как и в Испании, немцы не воспринимают Telegram как источник информации, в первую очередь он выполняет для них роль мессенджера, более защищённого, чем WhatsApp, и не посягающего на личные данные пользователей.

Немцы ещё не "распробовали" Telegram, хотя он стал для них подспорьем во время антиковидных акций. В Берлине и других городах участники протестов пытались применять Telegram для координации своих действий.

При этом ходят слухи, что именно в Германии полиции при содействии операторов связи удалось взломать аккаунты некоторых пользователей Telegram и пресечь деятельность, нарушающую немецкое законодательство.

В настоящее время власти Германии планируют подавать в суд на WhatsApp, они хотят добиться запрета на передачу данных из мессенджера в Facebook. Этот скандал может стимулировать ещё больший рост Telegram в стране.

В Бразилии, где много диких обезьян

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Если Европу Telegram только начал захватывать, то в ряде стран Латинской Америки он уже совершил революцию. И на первом месте, конечно, Бразилия. Самый популярный пользователь Telegram в Бразилии — президент страны. У Жаира Болсонару почти 600 тысяч подписчиков.

Вслед за президентом идёт и его электорат, так что в Бразилии Telegram уже находится на первом месте среди мессенджеров. Этому способствовали сами бразильские власти. Они несколько раз накладывали запрет на работу WhatsApp в стране и даже блокировали на несколько часов Facebook.

После каждой такой блокировки Telegram прибавлял в Бразилии ещё несколько миллионов пользователей. В настоящее время Telegram установлен на 45% бразильских смартфонов. То есть ежедневно мессенджером пользуются более 100 миллионов жителей страны.

Учитывая взаимосвязь Бразилии и Португалии, мессенджер естественным образом набирает популярность в самом западном государстве Европы. Разумеется, Telegram привлекает и соседей Бразилии. В настоящее время его активно осваивают аргентинцы, колумбийцы и венесуэльцы.

Бывший топ-менеджер Telegram Антон Розенберг считает, что сейчас мессенджеру хватает скорости (приложение скачивают около 1,5 миллиона человек ежедневно), чтобы не тратиться на рекламу и отдельное продвижение в Европе. Скорее наоборот, открытие официальных представительств в ЕС может повлечь за собой конфликты с органами власти, а Telegram заинтересован в положительном пиаре и отсутствии негатива в новостной повестке.

Деньги пока сжигаются огромные, привлечённых через облигации средств хватит максимум на пару лет, а займа — на пять. Так что Telegram надо как-то монетизировать. Насколько это удастся и вообще возможно в принципе, скоро увидим. Будет ли региональная поддержка и как Telegram будет соблюдать местные законы и правила, тоже интересно посмотреть Антон Розенберг Бывший топ-менеджер Telegram, эксперт

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