Давай разведёмся: почему за всю историю фрик-шоу «Давай поженимся!» ни у кого не получилось построить семью
Программа "Давай поженимся!" выходит в эфир уже 13 лет, и за это время через жернова Ларисы Гусевой и Розы Сябитовой прошли почти 2,5 тыс. одиночек, ищущих себе пару. Умножаем это число на четыре, учитывая, что за каждого жениха или невесту борются еще трое. Нашедших единицы. Мы обнаружили лишь пять пар, которые, действительно, дошли до ЗАГСА, но и у них не всё однозначно.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Для справки: суть проекта в том, что каждый выпуск жених или невеста выбирает себе пару из троих кандидатов, которые всячески привлекают к себе внимание — рассказывают истории из жизни, танцуют, поют и так далее. Гузеева, Сябитова и другие ведущие выступают в роли свах. Они задают вопросы, провоцируют и проверяют, в общем сводят участников друг с другом. В конце каждого выпуска герой или героиня делают свой выбор.
А вот что там дальше — уже выходит за рамки эфира и не афишируется. Оно и понятно, в подавляющем большинстве случаев всё, что происходило в съёмочном павильоне, там же и остаётся. "Женихи" и "невесты" максимум ходят на одно свидание и разбегаются. Процент удачных союзов в ДП меньше, чем оправдательных приговоров в нашей стране. Вот пять пар, у которых получилось:
В стране без чудес
Ведущая радиошоу «Русские Перцы» Алиса Селезнёва говорила в 2014 году, что сама сделала предложение Артёму. Хотя после съёмок в 2012 году она и не думала, что у них что-то получится. На программу она пришла "просто по-приколу". Он был разведён, да ещё и бывшую жену оставил беременной. Но оказалось, что ребёнок не его. Измена и стала для него поводом прекратить отношения, которые длились 19 лет. Они встречались два года и не торопились бежать в ЗАГС. Но время лишь укрепляло их союз, и вскоре они действительно поженились. Тем не менее, сейчас, судя по Инстаграму Алисы, они уже не вместе. Хотя, возможно, она просто не афиширует отношения на публике, ведь кто-то же её фотографирует.
Опытным путём
© YouTube
Ольга Бармина пришла на проект, повидав в жизни много плохого и хорошего. В 2012 году ей было 48 лет, за плечами брак, взрослые дети. Рашид был моложе её на четыре года, но тоже с опытом. Они оба понимали, что уже не молоды, но хотели выжать из этой жизни максимум. Свадьбу решили сыграть на лыжах, отсеяв варианты с парашютами и под водой. Сейчас ей — почти 60, ему — 55. На её странице в "Одноклассниках" нет ни одного упоминания о муже. Зато есть фото с темнокожим качком...
За что боролся?..
Мария искала спасения на проекте. Она сбежала от ревнивого мужчины, но не далеко. Он стал одним из женихов. По правилам шоу, женихи и невесты не знают, кто будет претендовать на звание их половинки. Василий узнал, что его бывшая решила принять участие в программе, и написал продюсерам, что хотел бы попытать счастья. От такого поворота событий создатели проекта отказаться не могли. В итоге Маша всё-таки дала второй шанс Василию, а он сделал предложение прямо в студии. Затем он принял участие в шоу "Дом-2", то есть, с Марией отношения явно не сложились.
Границы любви
Фото © VK
Борис очень скромный парень из провинции, Валерия — одинокая девушка из Болгарии. Если они и могли познакомиться, то только на программе "Давай поженимся". После шоу они не забыли друг друга, но оба вынуждены были разъехаться по домам. Боря работает в любительском театре поселка Вахруша в Слободском районе Кировской области и просто не в состоянии купить квартиру в Болгарии или в Москве, где они познакомились. Судя по последним фото на странице Бориса в "ВКонтакте" Валерия так и не решилась на переезд, но его статус всё ещё "влюблён", хотя, возможно, дело уже не в Лере.
Вопреки
В союз Ирины Йоникас и Христо Кирилова изгначально не верил никто, но сердцу не прикажешь. Она выбрала самого творческого из всей троицы. Христо — музыкант, родом из Болгарии. Он сделал ей предложение, и они поженились. А затем у них появился ребенок и они укрепили союз венчанием. Но, увы, сейчас пара уже не пара. Он полностью погрузился в музыку, она — в бизнес-консалтинг. Их связывает дочка Валенсия, которой скоро исполнится 10 лет. Кто знает, может им просто нужно пожить отдельно какое-то время, чтобы понять, что их союз не в их руках.
Выводы
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Как и у любого ток-шоу "Первого канала", у "Давай поженимся" масса критиков. Кто-то считает, что Гузеева и Сабитова слишком сильно "жестят", что на самом деле целью программы является не скрепить чей-то союз, а хайпануть, унижая женихов или невест. Кто-то видит в ДП шоу для фликов, "куда здоровые люди не ходят". Ну, а кто-то просто держится подальше от подобного рода "желтухи".
Как бы то ни было, но, если бы программа не была востребована, её бы давно закрыли. Продюсеры и ведущие —прагматичные люди, они знают, что именно удерживает зрителя. Это история о том, что рейтинг достигается не благодаря ценностям, которые несёт в себе содержание телепроекта, а вопреки: домохозяйки смотрят на весь этот ужас и делают вывод о том, что у них в жизни слава богу всё не так плохо. В общем, ничего нового, "Первый канал" давно оседлал этого конька, который умеет льстить массовому сознанию.
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