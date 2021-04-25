Давай разведёмся: почему за всю историю фрик-шоу «Давай поженимся!» ни у кого не получилось построить семью

Для справки: суть проекта в том, что каждый выпуск жених или невеста выбирает себе пару из троих кандидатов, которые всячески привлекают к себе внимание — рассказывают истории из жизни, танцуют, поют и так далее. Гузеева, Сябитова и другие ведущие выступают в роли свах. Они задают вопросы, провоцируют и проверяют, в общем сводят участников друг с другом. В конце каждого выпуска герой или героиня делают свой выбор.

А вот что там дальше — уже выходит за рамки эфира и не афишируется. Оно и понятно, в подавляющем большинстве случаев всё, что происходило в съёмочном павильоне, там же и остаётся. "Женихи" и "невесты" максимум ходят на одно свидание и разбегаются. Процент удачных союзов в ДП меньше, чем оправдательных приговоров в нашей стране. Вот пять пар, у которых получилось:

В стране без чудес

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Ведущая радиошоу «Русские Перцы» Алиса Селезнёва говорила в 2014 году, что сама сделала предложение Артёму. Хотя после съёмок в 2012 году она и не думала, что у них что-то получится. На программу она пришла "просто по-приколу". Он был разведён, да ещё и бывшую жену оставил беременной. Но оказалось, что ребёнок не его. Измена и стала для него поводом прекратить отношения, которые длились 19 лет. Они встречались два года и не торопились бежать в ЗАГС. Но время лишь укрепляло их союз, и вскоре они действительно поженились. Тем не менее, сейчас, судя по Инстаграму Алисы, они уже не вместе. Хотя, возможно, она просто не афиширует отношения на публике, ведь кто-то же её фотографирует.

Фото © instagram

Опытным путём

Ольга Бармина пришла на проект, повидав в жизни много плохого и хорошего. В 2012 году ей было 48 лет, за плечами брак, взрослые дети. Рашид был моложе её на четыре года, но тоже с опытом. Они оба понимали, что уже не молоды, но хотели выжать из этой жизни максимум. Свадьбу решили сыграть на лыжах, отсеяв варианты с парашютами и под водой. Сейчас ей — почти 60, ему — 55. На её странице в "Одноклассниках" нет ни одного упоминания о муже. Зато есть фото с темнокожим качком...





За что боролся?..

Мария искала спасения на проекте. Она сбежала от ревнивого мужчины, но не далеко. Он стал одним из женихов. По правилам шоу, женихи и невесты не знают, кто будет претендовать на звание их половинки. Василий узнал, что его бывшая решила принять участие в программе, и написал продюсерам, что хотел бы попытать счастья. От такого поворота событий создатели проекта отказаться не могли. В итоге Маша всё-таки дала второй шанс Василию, а он сделал предложение прямо в студии. Затем он принял участие в шоу "Дом-2", то есть, с Марией отношения явно не сложились.

Границы любви

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Борис очень скромный парень из провинции, Валерия — одинокая девушка из Болгарии. Если они и могли познакомиться, то только на программе "Давай поженимся". После шоу они не забыли друг друга, но оба вынуждены были разъехаться по домам. Боря работает в любительском театре поселка Вахруша в Слободском районе Кировской области и просто не в состоянии купить квартиру в Болгарии или в Москве, где они познакомились. Судя по последним фото на странице Бориса в "ВКонтакте" Валерия так и не решилась на переезд, но его статус всё ещё "влюблён", хотя, возможно, дело уже не в Лере.

Вопреки

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В союз Ирины Йоникас и Христо Кирилова изгначально не верил никто, но сердцу не прикажешь. Она выбрала самого творческого из всей троицы. Христо — музыкант, родом из Болгарии. Он сделал ей предложение, и они поженились. А затем у них появился ребенок и они укрепили союз венчанием. Но, увы, сейчас пара уже не пара. Он полностью погрузился в музыку, она — в бизнес-консалтинг. Их связывает дочка Валенсия, которой скоро исполнится 10 лет. Кто знает, может им просто нужно пожить отдельно какое-то время, чтобы понять, что их союз не в их руках.

Выводы

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Как и у любого ток-шоу "Первого канала", у "Давай поженимся" масса критиков. Кто-то считает, что Гузеева и Сабитова слишком сильно "жестят", что на самом деле целью программы является не скрепить чей-то союз, а хайпануть, унижая женихов или невест. Кто-то видит в ДП шоу для фликов, "куда здоровые люди не ходят". Ну, а кто-то просто держится подальше от подобного рода "желтухи".

Как бы то ни было, но, если бы программа не была востребована, её бы давно закрыли. Продюсеры и ведущие —прагматичные люди, они знают, что именно удерживает зрителя. Это история о том, что рейтинг достигается не благодаря ценностям, которые несёт в себе содержание телепроекта, а вопреки: домохозяйки смотрят на весь этот ужас и делают вывод о том, что у них в жизни слава богу всё не так плохо. В общем, ничего нового, "Первый канал" давно оседлал этого конька, который умеет льстить массовому сознанию.

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