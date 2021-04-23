"Россия газифицируется, а Камчатка переходит на мазут": Солодов рассказал об абсурдной ситуации с отоплением в регионе

Губернатор Солодов: "Вся страна газифицируется, а Камчатка переходит на мазут". Видео © LIFE

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, насколько наболевшим для региона является вопрос газификации, который в своём Послании Федеральному собранию затронул президент Владимир Путин.

В своём выступлении 21 апреля глава государства отдельно остановился на доступе граждан России к надёжным и чистым источникам энергии. В качестве примера он назвал Камчатский край, для которого, по словам Путина, нужно предусмотреть "создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надёжно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия".

"Для Камчатки очень остро стоит проблема обеспеченности топливными ресурсами. Люди очень хорошо помнят 90-е годы, когда главной новостью, которую ждали, было: "Когда приедет танкер?". Мне до сих пор рассказывают, что люди многие годы не убирали печки-буржуйки у себя из квартир в многоэтажных домах — на всякий случай: а вдруг снова придётся зависеть от этого танкера?" — рассказал Солодов в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Сами месторождения и газораспределительные системы в регионе есть, но своих надежд, по словам губернатора, они не оправдали: оказались "в три раза меньше по дебету, чем было по проекту". Поэтому основные ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском перевели обратно с газа на мазут. В результате выросли тарифы, потому что мазут дороже газа, а вредные выбросы отразились на экологии.

"В результате вся страна газифицируется, а Камчатка — дегазифицируется, переходит обратно на мазут. Абсурдная абсолютно ситуация", — рассуждает Солодов.

Однако эта проблема, по словам Солодова, будет решена благодаря посланию президента. Губернатор рассказал, что в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского реализуется проект мирового уровня — хаб по перевалке сжиженного природного газа. Основная часть СПГ, добываемого на Ямале, через Северный морской путь будет добираться до Камчатки, а дальше развозиться по всему миру.

"Но должна быть инфраструктура, должен быть причал, должен быть комплекс регазификации, по научному говоря, это инфраструктура, в которой сжиженный газ будет восстановлен до обычного давления и закачан после этого в трубы и челнок, который будет ходить между одним причалом и другим. Вот об этой инфраструктуре говорил президент", — пояснил он.

Новый выпуск шоу "Дайте сказать", в котором Солодов рассказал, как камчатские чиновники будут осуществлять послание президента и как сделать Дальневосточный регион доступным для туризма, смотрите здесь.

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