Сборная России разгромила Белоруссию в матче Еврочелленджа
Россияне отправили в ворота гостей шесть шайб.
Фото © ФХР
Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года в первом матче Еврочелленджа разгромила национальную команду Белоруссии. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-арене" и завершилась в пользу россиян со счётом 6:3.
Стартовая двадцатиминутка протекла без забитых голов, а все свои шесть шайб подопечные Валерия Брагина забросили во втором периоде, пропустив при этом лишь раз. Дубль у россиян оформил нападающий Егор Коршков. По разу отличились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.
Яхонтовый бросок от Кузьменко! pic.twitter.com/CJbRMRrfYg— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 23, 2021
В составе гостей точными попаданиями отметились Франсис Паре, Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.
24 апреля со сборной Белорусси сыграет олимпийская сборная России.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт с 25 мая по 6 июня в столице Латвии — Риге.
Хоккей. Еврочеллендж
Россия — Белоруссия — 6:3 (0:0; 6:1; 0:2)
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