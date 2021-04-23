Сборная России разгромила Белоруссию в матче Еврочелленджа

Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года в первом матче Еврочелленджа разгромила национальную команду Белоруссии. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-арене" и завершилась в пользу россиян со счётом 6:3.

Стартовая двадцатиминутка протекла без забитых голов, а все свои шесть шайб подопечные Валерия Брагина забросили во втором периоде, пропустив при этом лишь раз. Дубль у россиян оформил нападающий Егор Коршков. По разу отличились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Яхонтовый бросок от Кузьменко! pic.twitter.com/CJbRMRrfYg — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 23, 2021

В составе гостей точными попаданиями отметились Франсис Паре, Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.

24 апреля со сборной Белорусси сыграет олимпийская сборная России.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт с 25 мая по 6 июня в столице Латвии — Риге.

Хоккей. Еврочеллендж

Россия — Белоруссия — 6:3 (0:0; 6:1; 0:2)

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