Откат пенсионной реформы, базовый доход и зарплата за воспитание детей: чем справедливороссы привлекают электорат

Сразу после объединения "Справедливая Россия — За правду!" решила провести вместо классического съезда штабные учения, собрав на полях мероприятия представителей региональных ячеек и группы политтехнологов. Своеобразный партийный think tank. В течение всего дня эксперты обсуждали в закрытом от прессы формате концепцию создания нового государства и общества, основанного на принципах социализма. Итоговая программа, с которой обновлённая партия поборется за места в Госдуме нового созыва, будет представлена во второй половине июня, также избирателей познакомят с новыми кандидатами из числа известных блогеров и политиков: Глебом Пьяных, Анатолием Вассерманом, Михаилом Делягиным и другими.

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— Стержень нашей работы и идеологический, и стратегический — это борьба с бедностью. А фактически — это ликвидация монополии "Единой России". Её монополизм привёл к печальным последствиям. Если правительство не сказало, "Единая Россия" ничего не будет делать. Правительство с его либеральным финансово-экономическим блоком спускает идеи в ГД, где включается "машина голосования" — тот самый монополист из "Единой России" нажимает кнопку, и большинством партии власти антинародный закон принимается, несмотря на сопротивление оппозиции, как было, например, с законом о пенсионной реформе, — заявил в ходе пресс-подхода председатель партии "Справедливая Россия — За правду!" и руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Эксперты успели обсудить 13 тезисов будущей избирательной кампании, делегировав защиту каждого из них наиболее яркому лидеру мнений. Среди предложений — введение базового дохода, то есть выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому гражданину с момента рождения. Такая финансовая помощь должна оказываться нуждающимся гражданам на регулярной основе.

Справедливый базовый доход меняет саму суть общества, делает его более солидарным, обновляет ощущения людей. Они понимают, что государство их не бросит в сложной ситуации. Это перераспределение добавочного национального продукта, когда каждый гражданин получает определённую часть заработанного всей страной, и в данном случае его политические взгляды абсолютно не важны, считают эсэры.

К этому следует добавить поправку: страна гарантирует помощь каждому, кто выполняет свои гражданские обязанности, но если человек осуждён за государственную измену, вряд ли стоит ему платить. Для осуществления такого решения необходимы изменения в экономике: увеличение доходов бюджета, изменение подхода к распределению. И у партии есть целая концепция, как найти деньги для таких выплат.

Член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" телеведущая и журналистка Марина Ким выступила в защиту ещё одного тезиса — "Мать — это профессия", — напомнив о непростых буднях женщин, воспитывающих детей. Она предложила "ввести "зарплату для мам" и "материнский стаж" с момента постановки на учёт по беременности", "закрепить законодательно "родительскую зарплату" одному из неработающих и осуществляющих воспитание трёх и более детей родителей в размере не ниже величины прожиточного минимума", "открывать каждому новорождённому депозитный счёт в государственном банке или государственном инвестиционном фонде с возможностью использования этих средств через 18 лет на определённые цели ("детский миллион"), "при отсутствии места в детском саду (для ребёнка от полутора до трёх лет) выплачивать родителям компенсацию в размере прожиточного минимума".

Телеведущая и журналистка Марина Ким. Фото © LIFE

После штабных учений Марина Ким поехала раздавать капусту в качестве поддержки инициативы введения справедливого базового дохода (СБД) на Комсомольском проспекте, 22. Напомним, что сегодня проходит съезд КПРФ, на фоне которого креатив СР выглядит оригинально.

В части пунктов можно было заметить пересечения с уже прозвучавшими в ходе послания инициативами президента. К примеру, призыв законодательно усилить гарантии прав ребёнка на получение алиментов. Что, по мнению политолога Алексея Мартынова, идёт лишь на пользу делу, поскольку повестка у общества одна.

— Главный состязательный момент заключается в предложении решений. Кто-то работает в сугубо директивной (административной) манере, как партия власти. Тут важно понимать: если политик транслирует какие-то популистские меры, то всегда должен быть готов ответить на вопрос, как это реализовать на практике. Кстати, часто такие нестандартные решения есть, — сказал Мартынов.

Публицист и блогер Анатолий Вассерман, выступавший с предложениями по блоку "Образование и наука", не подтвердил корреспонденту Лайфа своего намерения избираться осенью в Госдуму, объяснив, что "пока меня привлекают как консультанта, дальше будет видно". Однако источник, близкий к его окружению, сообщил, что такие планы есть, но заявлять о них пока не пришло время. Что касается других будущих кандидатов в депутаты, то многие из них уже раскрыли свои намерения. Экономист Михаил Делягин курировал в ходе штабных учений пункты справедливой финансовой системы, а политолог Сергей Михеев — вопросы культуры и патриотизма.

Помимо этого эксперты обсудили выборы и межпартийные коммуникации, в том числе создание системы и площадки для референдумов, вопросы медицины, создание рабочих мест для молодёжи, тарифы и компенсации при оплате услуг ЖКХ для разных слоёв общества и запрет микрофинансовых компаний.

Среди мобилизующих моментов будущей избирательной кампании политтехнологи отмечают необходимость темы социальных реформ. Например, сейчас число работающих и неработающих граждан — один к трём, через некоторое время этот показатель изменится до одного к одному. Поэтому вся система, которая нам досталась в наследство от Советского Союза, нуждается в изменениях, отсюда и введение в дискуссию безусловного базового дохода.

— Будут бить по понятным мишеням: пенсионная реформа, защита потерянных средств — такие темы крайне актуальны для людей. Нужно учитывать и тот момент, что сейчас меняется подход к самой технологии выборов. Если раньше политики убеждали голосовать за них, то в последнее время началась охота за избирателем-сёрфером, который оценивает реальность одинаково с партией, поэтому важно именно его привести на участок. Этому, кстати, активно способствуют современные технологии. Если у "Справедливой России — За правду!" это получится, значит, она свою задачу выполняет, — сказала Лайфу политолог Алёна Август.

Фото © VK / Алёна Август