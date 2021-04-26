Гибель "Султанши": как полторы тысячи ветеранов Гражданской войны США погибли из-за взятки

Целая цепочка трагичных совпадений и человеческой алчности — рецепт масштабной катастрофы. В США почти одновременно убили президента, закончили Гражданскую войну, объявили о возвращении пленных северян домой и, что характерно, начали на них зарабатывать. Жизни более полутора тысяч человек оценили в несколько тысяч долларов, но воспользоваться деньгами никто не смог, а участники Гражданской войны в США до дома так и не добрались.

Когда заходит речь о катастрофах на воде, чаще всего и в первую очередь вспоминают "Титаник", значительно реже говорят о гибели парома "Донья Пас" и практически никогда не вспоминают "Султаншу". Хотя в списке самых масштабных катастроф на воде в мирное время "Донья Пас" находится на первом месте, "Султанша" — на втором, а "Титаник" — всего лишь на третьем.

Сравнение "Султанши" и "Титаника". Фото © Wikipedia

Малая известность этой катастрофы объясняется тем, что она оказалась заслонена двумя ключевыми для истории США событиями — окончанием Гражданской войны и первым убийством президента США Авраама Линкольна.

США — страна пароходов

Чтобы понять, что случилось с пароходом "Султанша", необходимо знать, как вообще в США начала XIX века относились к судам на паровом ходу. А в США их просто обожали. Не имея возможности устраивать гонки паровозов и ещё не превратившись в великую автомобильную державу, американцы утоляли свою страсть к гонкам и соревнованиям с помощью пароходов.

Гонки пароходов проводились на всех крупнейших реках США. Различные конструкторы и судовладельцы боролись друг с другом за право называть свой пароход самым быстрым. На Гудзоне (вокруг Лонг-Айленда) на регулярной основе проводились соревнования пароходов. Первым лидером этого импровизированного соревнования стал пароход "Лексингтон", который построил знаменитый в те годы миллионер Корнелиус Вандербильт. С 1835 по 1838 год "Лексингтон" был самым быстрым пароходом на Гудзоне, но во время очередной гонки с новым пароходом "Джон Ричмонд" "Лексингтон" пришёл вторым и немедленно был продан Вандербильтом, который не хотел владеть "вторым по скорости" пароходом на Гудзоне.

А спустя всего два года "Лексингтон" и практически все его пассажиры погибли там же, у Нью-Йорка. Корабль загорелся во время обычного рейса, а спасти его не смогли, потому что не смогли догнать, он горел и уходил от парусников, спешивших на помощь. В результате той трагедии выжить удалось лишь трём пассажирам из 154.

Литография пожара на борту "Лексингтона". Фото © Wikipedia

И подобных катастроф в ту пору было множество. Сказывались и несовершенство технологии, и преступная невнимательность или халатность экипажей судов, и, собственно, тяга американцев стать победителями в импровизированных гонках. Только с 1816 по 1838 год в США потерпело аварию 260 пароходов, у 99 из которых взорвались котлы. Погибло за эти годы не менее двух тысяч человек.

"Султанша" — жемчужина Миссисипи

Пароход "Султанша" был одним из крупнейших пассажирских лайнеров той эпохи. Он был спущен на воду в 1863 году и выполнял регулярные рейсы между Новым Орлеаном и Сент-Луисом. В связи с непрекращающимися военными действиями между южанами и северянами большинство пароходов того времени либо были захвачены противниками, либо были затоплены. А пассажирские рейсы выполняли всего три судна: "Султанша", "Оливковая ветвь" и "Паулина Кэролл".

У "Султанши" было четыре паровых котла, три вместительные палубы и два огромных гребных колеса по обеим сторонам бортов. В 1865 году пароход "Султанша" был одним из самых современных.

Кроме того, он оказался неплохим инструментом для заработка, особенно после окончания Гражданской войны — 9 апреля 1865 года.

Спустя всего пару недель пленённые конфедератами северяне начали массово возвращаться домой. Пароходы той поры были самым вместительным пассажирским транспортом. А "Султанша" могла вместить более 600 пассажиров, а если очень хотелось, то вмещалось на борт почти две тысячи человек сразу.

Один очень выгодный контракт с откатом. Как капитан "Султанши" избежал наказания за массовое убийство

14 апреля 1865 года в театре Форда на спектакле "Наш американский кузен" сторонник южан Джон Уилкс Бут проникает в президентскую ложу и выстрелом в голову убивает Авраама Линкольна.

А 15 апреля "Султанша" встаёт у пристани города Каир (штат Миссури), где капитан судна Джеймс Касс Мейсон узнаёт об убийстве президента США и закупается местными газетами, чтобы распространять их далее по реке, поскольку он знал, что телеграфная связь между городами прервана из-за последствий войны.

Капитан судна Джеймс Касс Мейсон. Фото © Wikipedia

В городе Виксбург (штат Миссисипи) Мейсон знакомится с Рубеном Хетчем, который предлагает тому выгодную сделку. Хетч грузит на борт "Султанши" тысячи бывших заключённых северян, а Мейсон доставляет их на север, после чего подельники делят полученную прибыль между собой. Дело в том, что в США объявили награду за каждого взятого на борт солдата или офицера Севера. За рядовых платили по 2,75 доллара, а за офицеров можно было получить сразу восемь долларов. Для Мейсона и Хетча сделка могла стать делом всей жизни, ведь несколько тысяч долларов в XIX веке были целым состоянием. Обсудив схему и придя к соглашению, подельники ударили по рукам.

Огонь на воде и огонь с берегов

21 апреля пароход "Султанша" покинул Новый Орлеан и начал движение обратно к Виксбургу, где Мейсон по договорённости с Хетчем должен был принять на борт солдат и офицеров, возвращавшихся с войны. Однако ещё до прибытия в Виксбург один из котлов "Султанши" дал течь, пароход шёл в обратный путь медленнее обычного.

В Виксбурге же вместо ремонта, который должен был занять как минимум двое суток, с помощью срочно вызванного механика котёл парохода починили буквально за один день. Спешка была вызвана исключительно жадностью Мейсона и Хетча — задержись они с погрузкой солдат на борт судна, и их могли бы перехватить другие суда, а значит, партнёры лишились бы прибыли.

Фото © Wikipedia

Катастрофически перегруженное судно с кое-как залатанным котлом вышло из Виксбурга в ночь на 24 апреля 1865 года. Всего на корабле, рассчитанном примерно на 700 пассажиров, находилось в тот момент 2137 человек. Через два дня пароход пришёл в Мемфис (штат Теннесси), где с судна сошло около 200 человек и было выгружено 120 тонн сахара.

В два часа ночи 27 апреля на борту "Султанши" прогремел взрыв. Сначала подорвался один котёл, а следом ещё два. Огромные трубы парохода обрушились на верхнюю палубу и находившихся на ней людей и проломили её. Палуба не обрушилась полностью вниз только за счёт перил, которые предотвратили полное разрушение конструкции.

Люди пытались спастись, прыгая в ледяную весеннюю воду, но у них было мало шансов. На головы уже спрыгнувших сыпались следующие и калечили тех, кто был уже в воде, а также калечились сами. Некоторые, боясь спрыгнуть, держались за борта и элементы корпуса парохода. А пароход "Султанша", полыхая, двигался дальше по течению.

Несмотря на ночное время, люди с берегов и соседних судов сразу же начали предпринимать попытки помочь пассажирам "Султанши", но спасательная операция осложнялась тем, что по берегам были оборудованы форты, на которых всё ещё дежурили часовые недавней войны. И этим часовым был отдан приказ — встречать огнём все пытающиеся приблизиться шлюпы, лодки и катера.

Поэтому часть спасённых просто не смогла получить необходимую помощь из-за того, что спасатели искали место, где бы им пристать и не попасть под обстрел.

Те, кто спасал бывших пассажиров "Султанши", рассказывали впоследствии, что часть вытащенных из воды солдат погибали от переохлаждения уже в лодках и в итоге спасатели прибывали на берег с трупами на борту.

Сосчитать точное число погибших уже не представится возможным. По одним данным, погибло 1653 человека, по другим — 1100 человек, после расследования катастрофы насчитали 1238 жертв, а Таможенная служба США считает, что во время аварии погибло 1547 человек.

Наказание виновных

После гибели почти двух тысяч человек хочется, наверное, услышать о том, что правосудие настигло виновных. И в какой-то мере это произошло, но только для одного человека. Тот самый капитан Мейсон, с которым Хетч договорился о перевозке "живого груза", избежал наказания, погибнув вместе с "Султаншей" во время взрыва котлов.

Фото © Wikipedia

Рубен Хетч, организовавший круиз по Миссисипи для бывших солдат, сразу после трагедии уволился с военной службы и избежал трибунала. Капитан Фредерик Спид, направивший бывших заключённых в Виксбург для погрузки на "Султаншу", был признан непричастным к гибели людей, так как прямо не руководил процессом перехода солдат на борт. Более того, избежал наказания и офицер союзной армии, руководивший погрузкой бывших заключённых Конфедерации на борт, — военные не сдали своего. В результате за гибель бывших узников лагерей Конфедерации никто никогда не ответил.

Спасшиеся с "Султанши" пассажиры начиная с 1885 года ежегодно встречались друг с другом в штате Огайо. К 1920 году на встречу выживших собралось всего несколько человек. В 1929 году на встречу бывших пассажиров "Султанши" пришли двое мужчин. В 1930 году в Огайо появился только один человек. Последний спасшийся с "Султанши" пассажир скончался 8 сентября 1941 года, во времена Гражданской войны Чарльз Элдридж был рядовым третьей кавалерийской армии штата Теннесси.

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