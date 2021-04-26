Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов
Теперь нашего гроссмейстера ждёт встреча с главной звездой шахматного мира Магнусом Карлсеном.
Фото © Xinhua via Zuma Wire / ТАСС
Гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов в Екатеринбурге. Досрочную победу он обеспечил себе благодаря ничьей с Максимом Вашье-Лагравом (Франция). Теперь у россиянина 8,5 очка в 13 партиях, что делает его недосягаемым для ближайшего преследователя из Нидерландов Аниша Гири (7,5).
Впереди Яна ждёт поединок с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. Он пройдёт в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.
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