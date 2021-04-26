Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов в Екатеринбурге. Досрочную победу он обеспечил себе благодаря ничьей с Максимом Вашье-Лагравом (Франция). Теперь у россиянина 8,5 очка в 13 партиях, что делает его недосягаемым для ближайшего преследователя из Нидерландов Аниша Гири (7,5).