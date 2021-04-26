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Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Теперь нашего гроссмейстера ждёт встреча с главной звездой шахматного мира Магнусом Карлсеном.

26 апреля 2021, 16:55
<p>Фото © Xinhua via Zuma Wire / ТАСС</p>

Фото © Xinhua via Zuma Wire / ТАСС

Гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов в Екатеринбурге. Досрочную победу он обеспечил себе благодаря ничьей с Максимом Вашье-Лагравом (Франция). Теперь у россиянина 8,5 очка в 13 партиях, что делает его недосягаемым для ближайшего преследователя из Нидерландов Аниша Гири (7,5).

Впереди Яна ждёт поединок с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. Он пройдёт в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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