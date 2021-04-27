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Футболист Александр Головин заразился коронавирусом

Болезнь протекает без каких-либо симптомов, а сам игрок сейчас находится на изоляции.

27 апреля 2021, 12:50
<p>Фото © Asmonaco.com</p>

Фото © Asmonaco.com

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заразился коронавирусом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 24-летний футболист сдал положительный тест на ковид, однако болезнь протекает бессимптомно, а сам он находится на изоляции. При этом официально в "Монако" эту информацию пока никак не подтверждают.

Добавим, что в этом году Александр Головин является лидером своей команды по числу результативных передач, а всего на его счету 21 игра. "Монако" располагается на третьем месте в чемпионате Франции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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