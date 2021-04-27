Онлайн-кинотеатр Tvzavr приблизился к банкротству

Заявление о банкротстве ООО "Тивизавр" подал Никита Кислощенко, который ранее требовал оплатить рекламные услуги на сумму в 28,8 миллиона рублей. Помимо Кислощенко желание признать Tvzavr банкротом озвучивала компания "Электроаванград", специализирующаяся на поставках оборудования. Их требования к онлайн-кинотеатру составляют 27,4 миллиона рублей. В прошлом году в судах было ещё четыре иска к компании Tvzavr на сумму более 70 миллионов рублей.

По данным аналитического агентства TelecomDaily, Tvzavr находится на одном из последних мест по популярности среди всех пользователей онлайн-кинотеатров. Сервис значительно уступает таким лидерам рынка, как "Кинопоиск", IVI, Netflix, More.tv и другим.

В 2019 году онлайн-кинотеатр Tvzavr сменил владельца. Новый собственник компании намеревался вложить в её развитие не менее миллиарда рублей в течение 2020–2021 гг. Однако уже весной 2021-го компанию начали покидать сотрудники.

В настоящее время, по данным аналитиков, Tvzavr занимает не более 3% российского рынка онлайн-кинотеатров.

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