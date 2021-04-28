Пять секретных функций Viber: этот мессенджер рано списывать со счетов

Все говорят, мол, Viber не слишком современен и не слишком актуален, тем более когда вокруг столько инновационных продуктов, взять хотя бы Telegram или Signal. Даже WhatsApp, который, кстати, отключится через две недели, кажется более привычным и понятным, чем Viber. Так вот, отвечаем: вы не любите Viber просто потому, что плохо его знаете. А если вы его любите, тем более читайте наши подсказки по его комфортному использованию.

1. Двухстороннее верифицированное шифрование переписки

Создатели всех мессенджеров рассказывают о том, что ваши сообщения и переписка защищены и не доступны для чужих глаз. WhatsApp при этом отдаёт вашу переписку в Facebook, ни капли не беспокоясь о вашей конфиденциальности, а Telegram, по крайней мере, несколько лет назад, взламывался иранскими властями, после чего они получили данные о миллионах пользователей мессенджера.

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Слышали что-то похожее про Viber? Можно сказать, что не слышали, потому что он же непопулярен. Однако Viber использует больше людей, чем Telegram, он есть почти у 800 млн человек. И он даёт возможность надёжной верификации двустороннего 128-битного шифрования переписки с любым вашим контактом.

Функцией защиты переписки воспользоваться очень просто. В чате с собеседником включаете функцию "Верификация контакта", после этого вам придёт код, который нужно продиктовать вашему собеседнику (для этого после получения кода нужно созвониться с ним по Viber). Если коды, которые получили вы и ваш собеседник, совпадают — поздравляем, вся ваша переписка шифруется от начала и до конца.

2. Только ваши чаты

Viber реализовал функцию приватных чатов, похоже, лучше всех остальных конкурентов. Вы можете не просто пользоваться самоудаляющимися сообщениями, а закрыть отдельным кодом всю переписку с определённым контактом. Деловая переписка или личная — это только ваша информация, которая не должна быть доступна кому-то ещё. Заходите в настройки конкретного диалога, выбираете пункт "Скрыть этот чат" и получаете возможность установить четырёхзначный цифровой пароль. После этого диалог будет доступен только через строку поиска и только после ввода пароля.

3. Встроенный редактор стикеров

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Моду на стикеры в мессенджерах ввёл, конечно, Павел Дуров. В Telegram их бесчисленное множество. Остальные мессенджеры пытались конкурировать с Telegram, вводя в обиход собственные скучные стикерпаки. А Viber решил, что лучше, чем пользователи, с разработкой стикеров никто не справится. Тем более что они часто бывают уникальными и ориентированными на узкую аудиторию конкретного чата или канала. В общем, в Viber для Android есть внутренний редактор стикеров, с помощью которого вы можете создать личный стикерпак и использовать его на своё усмотрение, в том числе и сделать доступным для всех 800 млн пользователей Viber, выложив ваше произведение в публичный доступ.

4. Сохранение памяти и аккумулятора

Мессенджеры незаметно стали главными потребителями памяти и энергии смартфона. Можете проверить статистические данные на вашем iOS- или Android-смартфоне. Вы сильно удивитесь тому, какую часть энергии и свободной памяти занимает Telegram, Viber или WhatsApp.

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В Viber можно отказаться от хранения всех снимков и видео, которые вы получаете или отправляете сами, в памяти смартфона. Переходите в настройки приложения, затем в подпункт "Данные и мультимедиа" и отключайте там флажок "Сохранить в галерею".

Теперь к энергии. У Viber есть возможность "удалённо" держать ваш Wi-Fi включённым, даже если вы выключили его в настройках смартфона. Так работает функция мессенджера "Всегда на связи". Отключите её в настройках — и прибавите около 10% времени работы смартфона.

5. Встроенный переводчик

Переписка с иностранцами сложна, если вы не полиглот и не знаете английский или любой другой язык в совершенстве или хотя бы на достойном уровне. Бывает, хвастаться нечем, но бывает...

В Viber есть возможность подключения "Google Переводчика" к вашему диалогу. Причём Google не прочитает вашу переписку целиком. Viber каждый раз подключается к Google Translate заново и анонимно и по вашему запросу переводит только одно конкретное сообщение.

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В Android достаточно зажать сообщение и выбрать во всплывшем меню "Перевести", в iOS зажмите сообщение, затем нажмите в появившемся меню "Ещё" и там выберите "Перевести".

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