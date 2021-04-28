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"Сделали это под давлением": Российская шашистка высказалась об инциденте со снятием флага во время матча

Напомним, что вопиющий случай произошёл на чемпионате мира по шашкам, который сейчас проходит в Польше.

28 апреля 2021, 08:18
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<p>Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI </p>

Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI

Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент со снятием российского флага.

"Снятие флага во время игры стало полной неожиданностью, призналась 42-летняя шашистка в разговоре со "Спорт-Экспрессом". Главный судья отказался делать это во время игры, но организаторы были вынуждены это сделать под давлением. Мне так объяснили после игры".

Напомним, что организаторы ЧМ-2021 убрали российский флаг со стола прямо во время матча между российской спортсменкой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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