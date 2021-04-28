"Сделали это под давлением": Российская шашистка высказалась об инциденте со снятием флага во время матча

"Снятие флага во время игры стало полной неожиданностью, — призналась 42-летняя шашистка в разговоре со "Спорт-Экспрессом". — Главный судья отказался делать это во время игры, но организаторы были вынуждены это сделать под давлением. Мне так объяснили после игры".