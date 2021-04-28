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Сбербанк обещает стать лидером интернет-торговли

После завершения сделки по приобретению маркетплейса goods.ru вице-президент Сбера Лев Хасис заявил о планах компании к 2030 году обогнать OZON и Wildberries и увеличить обороты интернет-торговли в 17 раз.

28 апреля 2021, 08:31
<p>Фото © ТАСС/Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС/Алексей Зотов

Третье место на рынке электронной коммерции Сбер рассчитывает захватить уже к 2023 году. Планируемый оборот от сервисов интернет-торговли уже в ближайшие три года должен составить полтриллиона рублей. Хотя в 2020 году общая выручка Сбера от интернет-коммерции составила всего 30 млрд рублей.

В первую очередь Сбер сосредоточится на развитии "Сбер.Мегамаркета", который запущен на платформе goods.ru. Крупнейший банк страны приобрёл этот маркетплейс у компании "Сафмар", получив контроль над 85% компании. Согласно условиям сделки Сбер должен будет вложить в развитие "Сбер.Мегамаркета" (бывший goods.ru) не менее 35 млрд рублей.

На самостоятельное развитие интернет-торговли Сбер подтолкнул "развод" с "Яндексом". Ранее банк и интернет-компания совместно развивали "Яндекс.Маркет", однако в 2020 году банк и поисковик разделили активы. "Яндекс" заплатил за возврат 45% акций "Яндекс.Маркета" 42 млрд рублей.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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