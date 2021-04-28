Работа курьера стала в восемь раз популярнее

В среднем по России зарплата курьеров составляет 57 тысяч рублей. Больше всего курьеры зарабатывают в Москве — более 66 тысяч рублей в месяц. Меньше всего получают курьеры в Новосибирске — около 50 тысяч рублей.

Примечательно, что если в прошлом году на должность курьеров претендовали в основном граждане в возрасте от 35 до 44 лет, то в начале 2021 года должностью курьера стали интересоваться граждане России в возрасте от 18 до 25 лет. При этом значительно вырос интерес к должности курьера со стороны женщин: в Перми — в 14 раз, в Казани и Нижнем Новгороде — в 8 раз. Несмотря на возросший спрос на должность со стороны женщин, более 70% соискателей составляют мужчины.