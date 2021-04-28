Работа курьера стала в восемь раз популярнее
Сервис "VK Работа" и служба доставки "Самокат" провели исследование и выяснили, как изменился спрос на должность курьера за время пандемии. Зарплата курьеров за прошлый год выросла почти на треть. При этом за прошедший год кратно выросло количество вакансий курьеров не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах страны.
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В среднем по России зарплата курьеров составляет 57 тысяч рублей. Больше всего курьеры зарабатывают в Москве — более 66 тысяч рублей в месяц. Меньше всего получают курьеры в Новосибирске — около 50 тысяч рублей.
Примечательно, что если в прошлом году на должность курьеров претендовали в основном граждане в возрасте от 35 до 44 лет, то в начале 2021 года должностью курьера стали интересоваться граждане России в возрасте от 18 до 25 лет. При этом значительно вырос интерес к должности курьера со стороны женщин: в Перми — в 14 раз, в Казани и Нижнем Новгороде — в 8 раз. Несмотря на возросший спрос на должность со стороны женщин, более 70% соискателей составляют мужчины.
По данным "Самоката", потенциальные сотрудники в первую очередь интересуются полным рабочим днём, карьерным ростом и размером чаевых.
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