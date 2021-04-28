Половина смартфонов остаётся дома. Россияне не продают старую технику

Портал Hi-Tech Mail.ru провёл опрос среди своих посетителей о том, что они делают со старыми смартфонами. Выяснилось, что 40% граждан после покупки нового смартфона не продают старый, а просто убирают его в шкаф или комод. Перепродаёт старую технику на вторичном рынке всего 25% граждан, а ещё 9% воспользовались сервисом trade-in.