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Половина смартфонов остаётся дома. Россияне не продают старую технику

Граждане России не продают старые гаджеты, а оставляют их "на полке в шкафу". Таковы результаты исследования, проведённого порталом Hi-Tech. На продажу отправляется лишь около 25% старых телефонов. При этом больше половины жителей России планируют в этом году приобрести новый смартфон.

28 апреля 2021, 09:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Портал Hi-Tech Mail.ru провёл опрос среди своих посетителей о том, что они делают со старыми смартфонами. Выяснилось, что 40% граждан после покупки нового смартфона не продают старый, а просто убирают его в шкаф или комод. Перепродаёт старую технику на вторичном рынке всего 25% граждан, а ещё 9% воспользовались сервисом trade-in.

Видимо, дело в том, что б/у смартфоны не пользуются особой популярностью среди покупателей. На покупку бывшего в употреблении смартфона готово всего 5% опрошенных. Интересно, что в текущем году покупать новый телефон планирует около 58% респондентов.

Самыми популярными марками смартфонов среди россиян остаются Xiaomi (22,6%), Samsung (22%) и Apple (21,9%).

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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