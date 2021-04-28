Половина смартфонов остаётся дома. Россияне не продают старую технику
Граждане России не продают старые гаджеты, а оставляют их "на полке в шкафу". Таковы результаты исследования, проведённого порталом Hi-Tech. На продажу отправляется лишь около 25% старых телефонов. При этом больше половины жителей России планируют в этом году приобрести новый смартфон.
Фото © Shutterstock
Портал Hi-Tech Mail.ru провёл опрос среди своих посетителей о том, что они делают со старыми смартфонами. Выяснилось, что 40% граждан после покупки нового смартфона не продают старый, а просто убирают его в шкаф или комод. Перепродаёт старую технику на вторичном рынке всего 25% граждан, а ещё 9% воспользовались сервисом trade-in.
Видимо, дело в том, что б/у смартфоны не пользуются особой популярностью среди покупателей. На покупку бывшего в употреблении смартфона готово всего 5% опрошенных. Интересно, что в текущем году покупать новый телефон планирует около 58% респондентов.
Самыми популярными марками смартфонов среди россиян остаются Xiaomi (22,6%), Samsung (22%) и Apple (21,9%).
Выбор редакции
Apple будет обжаловать решение ФАС о штрафе в $12 млн
Samsung сделал российские приложения на новых гаджетах неудаляемыми, но в "Яндексе" выступили против
Работа курьера стала в восемь раз популярнее
МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии
Полина Гагарина раскрыла 10-летнюю травму, из-за которой она согнулась от боли во время концерта
Комментариев: 0