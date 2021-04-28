Битва за "Ералаш": кому достанется наследство Бориса Грачевского

Вдова и бывшая жена недавно скончавшегося создателя "Ералаша" Бориса Грачевского объединились, чтобы спасти своё наследство. Они считают, что его деловой партнёр Аркадий Григорян, который 23 года работал с режиссёром и пользовался его полным доверием, прибрал к рукам легендарный детский юмористический журнал, подделав подписи.

Грачевский ушёл из жизни 14 января 2021 года. Бессменный художественный руководитель "Ералаша" несколько недель боролся с коронавирусом и скончался в больнице на 72-м году жизни. Наследниками первой очереди на имущество покойного режиссёра являются Екатерина Белоцерковская и её маленький сын Филипп. Также наследство полагается несовершеннолетней дочери режиссёра Василисе, которая появилась на свет от второй жены режиссёра, Анны Грачевской. Молодая вдова Екатерина Белоцерковская заверяла: всё пройдёт тихо и спокойно. Но она ошибалась...

Несколько дней назад стало известно о назначении нового гендиректора "Ералаша". Покойного на этом посту сменил его компаньон и второй совладелец компании Аркадий Григорян. Белоцерковская прокомментировала эту новость, фактически обвинив коллегу своего умершего мужа в мошенничестве.

Скандальный пост вдовы Грачевского. Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

— У Бориса Юрьевича было доверенное лицо, которое на протяжении 23 лет сопровождало хозяйственную деятельность общества ("Ералаша". — Прим. ред.). Борис Юрьевич доверял ему полностью. Однако тот, воспользовавшись доверием и злоупотребляя правом, получил полный контроль над его компанией и фактически всё наследие перешло в руки этого человека, — заявила вдова.

Белоцерковская опубликовала в "Инстаграме" заключение почерковедческой экспертизы, которая признала поддельными подписи Грачевского под документами о слиянии "Ералаша" с другой компанией. Женщина не стала называть имена и вдаваться в подробности.







Вдову уже поддержала бывшая жена Бориса Грачевского — Анна.

— Видит Бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит. У нас нет ответов на вопросы, нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой, с несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые ввергли нас в шок! Также хочу выделить тот факт, что назначение генерального директора ООО "Ералаш" произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов, — пишет в своём блоге Анна Грачевская.

Экс-супруга Анна Грачевская и вдова Екатерина Белоцерковская объединились, чтобы спасти наследство. Фото © Instagram / anna_grachevskaya/belotserkovskaia_official

Бизнесмен с финансовыми проблемами

Лайф изучил бизнес нового руководителя "Ералаша". Аркадий Григорян родился в 1968 году в Баку. Он трудится в детском юмористическом журнале с 1998-го, то есть суммарно 23 года.

Борис Грачевский (слева) с Аркадием Григоряном. Фото © VK / Атёка Григорян

База данных СПАРК показывает у Григоряна несколько бизнес-активов. Например, он владеет контрольным пакетом акций "Ералаша" и половиной "Продюсерского центра "Ералаш". Остальные доли принадлежали Грачевскому. Фирмы прибыльные: например, в 2019-м "Ералаш" принёс свыше 114 млн рублей дохода. Этой же компании принадлежат интеллектуальные права на одноимённый товарный знак. "Продюсерский центр "Ералаш" отразил в 2019 году выручку в почти 90 млн рублей. Ещё Григоряну принадлежит фирма "Киномикс", которая в 2020 году заработала 10 млн рублей. Судя по разрешённому виду деятельности, это ресторан. Сайт заведения в процессе разработки, называться оно будет "Кафе Сковородка". Также в собственности Аркадия Григоряна находится убыточная фирма в сфере кинопроизводства "Синепро", её чистые активы стабильно держатся на уровне минус 32 млн рублей.

Несмотря на приличные доходы, машины Григорян предпочитает покупать в кредит: с 2015 года он два года платил за паркетник Toyota RAV4, а с 2018 года — за седан BMW 730L.

Что достанется наследникам Грачевского?

Помимо "Ералаша", который был его основным активом и из-за которого сейчас разгорается спор, Грачевский оставил наследникам недвижимость. Одна квартира площадью 100 кв. м находится на четвёртом этаже дома 4/1 по улице Гиляровского в Москве. Согласно информации на портале ЦИАН, квартиры с похожей площадью в этом доме стоят около 50 млн рублей.

Дом на улице Гиляровского, где жил Борис Грачевский

Грачевский не прятал свою квартиру от общественности. Напротив, он приглашал к себе журналистов и показывал, как живёт. Путём перепланировки он объединил кухню с гостиной, оставив по бокам эффектные колонны. Стены покрасил в бежевый, потолок сделал глянцевым тёмно-шоколадным, диван у эркерного окна поставил в жёлтом цвете. На открытых полках — коллекция статуэток из разных стран. В углу — скульптура жирафа в человеческий рост.





Также Борис Грачевский владел особняком в закрытом посёлке на Новорижском шоссе площадью 300 кв. м. Его стоимость оценивается приблизительно в 50 млн рублей.







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