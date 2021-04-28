Россия как запрещённый допинг: почему на чемпионате мира по шашкам демонстративно удалили нашу символику

Вопиющий скандал в Польше. Во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной по распоряжению президента WADA Витольда Баньки организаторы убрали российский флажок со стола. Особенно возмутительно то, что сделано это было не перед, а прямо во время встречи. Просто подошёл человек — бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, не отвлекая спортсменок, сначала снял табличку с фамилией Тансыккужиной, где был изображён российский флаг, а затем забрал флажок со стола. При этом матч за титул чемпиона мира между российской и польской спортсменками продолжается с пятницы, и в предыдущие три игровых дня российский триколор не привлекал к себе никакого внимания.

К слову, ещё накануне матча организаторы отправляли в Международную федерацию шашек запрос о том, можно ли представлять Тамару Тансыккужину россиянкой и использовать российскую символику, но там ничего не ответили. Очевидно, там это просто никого не смущало. В отличие от руководства WADA, которое первые три дня соревнования просто не смотрело. А тут они включили телевизор — и на тебе — ненавистные цвета, запрещённая символика! Глаза режет! Потребовали убрать немедленно! Причём в изощрённой форме, чтобы поиздеваться. Иначе убрали бы просто в конце очередного дня соревнований, никто сразу и не заметил бы.

— Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась, — оправдывается Яцек Павлицкий.

— Я ответил, что мы обязательно выполним все предписания после окончания очередной партии, на что услышал: "Сделайте это немедленно!" При невыполнении этого требования Международную федерацию шашек пригрозили исключить из WADA, куда мы так долго стремились, чтобы в итоге получить признание Международного олимпийского комитета. Я ещё раз попытался объяснить, что вмешательство в ход партии недопустимо, но вновь последовало настойчивое "Это нужно сделать прямо сейчас, чтобы избежать ненужного риска". Мы посоветовались с директором матча Дамьеном Решкой и решили выполнить требования, — пояснил он.

Напомню, Тамара Тансыккужина является действующим чемпионом мира, она отобрала этот титул как раз у Садовской в 2019-м. Реванш должен был состояться в прошлом году в России, однако Международная федерация шашек фактически сорвала его, якобы не удостоверившись в платёжеспособности российских организаторов. Матч дважды переносили, потом сроки всё же утвердили, но внезапно у Садовской "возникли проблемы" с визой и билетами. После этого польская спортсменка отказалась играть в России, поскольку якобы не получила гарантий выплат обещанного российской стороной призового фонда. В итоге матч перенесли в Варшаву, где выплаты обеим участницам гарантировали спонсоры.

Очевидно, что просто кто-то из высших спортивных чиновников очень не хотел, чтобы мероприятие прошло в России. Боялись, что дома российская спортсменка снова окажется сильнее, как и три года назад, когда соревнования также проходили в нашей стране? Именно для этого российскую спортсменку решили деморализовать. К слову, эту партию Тансыккужина всё же проиграла. Трудно сказать, насколько на результат повлиял данный инцидент, но наша спортсменка не унывает: бой ещё не окончен.

Но только ли в желании не дать россиянке выиграть всё дело? Едва ли… Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше грубейшей ошибкой организаторов.

Ошибкой? Нет, это была очевидная провокация! Тут нужна была картинка на весь мир. Чтобы эти русские знали своё место. Польская моська подпшекнула старшим братьям, показательно наказав Россию даже на шашках.

Вот как прокомментировал случившееся вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток: — Между нами, Всемирной федерацией шашек и WADA шли переговоры, довольно жёсткие. К нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения. Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. Во-вторых, все наши допинг-пробы идут напрямую в WADA, минуя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и к нам никаких претензий не было. Даже стоял вопрос о выходе из соглашения с WADA, но всё-таки совет FMJD принял решение соблюдать требования.

Допинг в шашках — это нонсенс, говорите? В России всё возможно, даже допинг в шашках. По-любому на допинге сидят киберспортсмены, иначе как объяснить грозную славу "русских хакеров", которые умудряются взламывать любые самые защищённые сети? Наверняка ещё их музыканты принимают допинг — надо им запретить пользоваться своей символикой на Евровидении. И даже всякие там художники, скульпторы, учёные — все принимают допинг! И, конечно, когда россиянки выигрывают международные конкурсы красоты (а это случается регулярно), тут тоже без допинга не обходится! А что если Россия для Запада — это и есть тот самый допинг с её "Войной и миром", русским балетом, растоптанным СССР, Гагариным и звездолётами будущего, которые нет-нет да и прорезают реальность то гиперзвуковыми ракетами, то мирным атомом и огромной территорией?!

Зачем вообще весь этот цирк? Почему бы просто не запретить россиянам участвовать во всём и везде? Ну, это будет неинтересно. Ведь задача, как я уже говорил, не только в том, чтобы отстранить опасных конкурентов — претендентов на призовые места, но и унизить целую страну, воспитать в её жителях комплекс неполноценности, заставить их стыдиться России.

Спорт вне политики? Ну да, ну да. В наше время вне политики не осталось ничего. Если вы из России — готовьтесь к тому, что к вам на Западе будут применять политические лекала и они будут не в вашу пользу. — Интересно, как скоро в США и странах ЕС введут официальный запрет на символику СССР и России? — пишет мой коллега, крымский журналист Сергей Веселовский.

— Негласно она уже запрещена: в Праге бдительная чешка вызвала полицию в магазин, куда заглянул за покупками мой друг Дима Маркин. На его футболке по-русски было написано: "ГДЕ Я, ТАМ РОССИЯ". После инцидента с шашками я не удивлюсь ничему.

В последние годы русофобия Запада начинает приобретать совершенно гротескные формы, и этот процесс продолжает ускоряться, раскручиваясь как маховик, захватывающий в свою работу всё большее количество стран и всемирных организаций. А у тех, кто давно ведёт "борьбу" с Россией, очевидно, окончательно стираются остатки логики, здравомыслия и адекватности. Если задача всем миром "давить" Россию, значит, хороши все средства, даже те, которые ещё вчера казались абсолютным безумием. Спорт уже "отработали" по полной, уже до шашек докопались. Теперь будут осваивать новые измерения, в которых россияне хоть как-то присутствуют. А для чего? Для новой войны?

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