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Сын Никаса Сафронова сыграл на пианино для 250 миллиардов сперматозоидов

Музыкант провёл концерт в криохранилище московского репродуктивного банка. Мероприятие проходило под контролем специалистов, все "слушатели" были в абсолютной безопасности.

28 апреля 2021, 12:32

Фото © Иван Лозунков

Необычный перформанс, посвящённый проблеме рождаемости, прошёл в Москве 26 апреля. Сын художника Никаса Сафронова Лука отыграл концерт для самой большой в мире ещё не рождённой аудитории. Невольными "слушателями" музыканта стали около 300 эмбрионов, 4000 яйцеклеток и более 250 миллиардов сперматозоидов, находящихся в состоянии специальной заморозки — криоконсервации.

"Музыка позитивно влияет на все живые организмы. Конечно же, хорошая музыка положительно повлияла и на репродуктивные клетки в криобанке. Надеюсь, что концерт в криобанке сотворит чудо и люди всерьёз задумаются о том, что без детей у них в буквальном смысле не будет будущего", — поделился своими мыслями Лука Сафронов.

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Во время концерта музыкант исполнил на цифровом пианино Another Brick in the Wall (Pink Floyd). Так Сафронов-младший отдал дань уважения легендарной группе и её знаменитому концерту, состоявшемуся на древних руинах амфитеатра в Помпеях в 1971 году.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в ближайшие несколько лет в России будет наблюдаться тенденция к снижению численности населения.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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