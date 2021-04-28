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Telegram становится опаснее. Пользователей предупредили о рисках при покупках внутри мессенджера

Сервисом встроенных покупок и переводов денежных средств внутри Telegram могут воспользоваться мошенники. 26 апреля разработчики Telegram презентовали пользователям возможность покупки товаров и услуг прямо из каналов и чатов, встроенных в мессенджер. По мнению экспертов, в первую очередь этими инструментами воспользуются преступники.

28 апреля 2021, 11:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С 26 апреля пользователи Telegram могут совершать покупки прямо внутри каналов и чатов. Однако из-за отсутствия системы верификации аккаунтов и каналов клиенты могут столкнуться с наплывом мошенников.

По мнению экспертов IT-безопасности, Telegram могут наводнить поддельные магазины известных брендов и личностей. Мошенники, мимикрируя под них, будут выманивать средства у доверчивых покупателей.

Telegram не хранит платёжные данные пользователей, так что риски при покупке товаров и услуг внутри платформы будут сопоставимы с рисками на других сайтах. Однако у мессенджера есть ряд недостатков, которые делают операции внутри него рискованными.

С января текущего года участились случаи "угонов" каналов у владельцев с помощью фишинговых ссылок. Поэтому пользователи могут даже не знать, что взаимодействуют не с добросовестными администраторами и каналом, а с мошенниками.

Специалисты предупреждают пользователей Telegram: прежде чем совершать покупку и переводить деньги по реквизитам канала или чата, необходимо удостовериться в том, что вы имеете дело с реальным брендом или сервисом, а не с мошенниками.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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