Telegram становится опаснее. Пользователей предупредили о рисках при покупках внутри мессенджера
Сервисом встроенных покупок и переводов денежных средств внутри Telegram могут воспользоваться мошенники. 26 апреля разработчики Telegram презентовали пользователям возможность покупки товаров и услуг прямо из каналов и чатов, встроенных в мессенджер. По мнению экспертов, в первую очередь этими инструментами воспользуются преступники.
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С 26 апреля пользователи Telegram могут совершать покупки прямо внутри каналов и чатов. Однако из-за отсутствия системы верификации аккаунтов и каналов клиенты могут столкнуться с наплывом мошенников.
По мнению экспертов IT-безопасности, Telegram могут наводнить поддельные магазины известных брендов и личностей. Мошенники, мимикрируя под них, будут выманивать средства у доверчивых покупателей.
Telegram не хранит платёжные данные пользователей, так что риски при покупке товаров и услуг внутри платформы будут сопоставимы с рисками на других сайтах. Однако у мессенджера есть ряд недостатков, которые делают операции внутри него рискованными.
С января текущего года участились случаи "угонов" каналов у владельцев с помощью фишинговых ссылок. Поэтому пользователи могут даже не знать, что взаимодействуют не с добросовестными администраторами и каналом, а с мошенниками.
Специалисты предупреждают пользователей Telegram: прежде чем совершать покупку и переводить деньги по реквизитам канала или чата, необходимо удостовериться в том, что вы имеете дело с реальным брендом или сервисом, а не с мошенниками.
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