Маркировка, штрафы для водителей и налог на доходы. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Просветительская деятельность

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С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Его задачей станет регламентация любой образовательной деятельности, осуществляемой вне рамок государственных программ. Предполагается, что он поможет предотвратить использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

Маркировка на обувь и молоко

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Вся обувь, продаваемая на территории России, должна будет иметь маркировку "Честный знак", с помощью которой можно будет отследить происхождение обуви от фабрики до магазина. В случае отсутствия кода продажа обуви будет считаться незаконной. Также с 1 июня становится обязательной маркировка молочной продукции со сроком годности, превышающим 40 дней.

Штрафы

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С 1 июня водителей ждут новые ограничения. Согласно статье 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", водители будут обязаны озаботиться соответствием используемой резины времени года. Штраф за использование резины не по сезону может составить 500 рублей.

Финансовый омбудсмен

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С 1 июня появится должность финансового омбудсмена, который в случае спора страховой компании с автомобилистами должен будет разбирать конфликтные ситуации, связанные с возмещением ущерба по страховке во внесудебном порядке. Обратиться к помощи такого специалиста можно будет в случае, если страховщик откажется возмещать ущерб.

Переход на карту "Мир" для получения пособий на детей

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1 июня заканчивается переход на карту "Мир" для получения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. — Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счёта, который привязан к карте "Мир". Если родители не планируют заводить карту "Мир", а счёт, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счёт, который не привязан к какой-либо пластиковой карте, и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты, — отметили в Минтруде.

ГОСТ чрезвычайных ситуаций

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