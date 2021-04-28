Наличные под контролем: какие расчёты вызывают подозрение налоговой и почему бумажных денег станет меньше

В 2021 году наличных в обращении может стать меньше. Этому должны поспособствовать и более жёсткое регулирование оборота бумажных денег, и более пристальный контроль налоговой за серыми зарплатами и теневыми сделками. Что означает сокращение наличных в обороте, какие расчёты могут ограничить и на что нужно обращать внимание, чтобы не получить штраф?

Последние пять лет оборот наличных в России увеличивался. Особенно в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. В ЦБ ожидают, что часть этих денег вернётся в банки. Постепенный отток наличных из оборота должен начаться в этом году.

— Банки ввели ограничения на переводы с карты на карту и снятие наличных в банкомате. Лимиты меняются. Это связано, в частности, с изменениями в 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Более глобально это следует из политики Банка России, которая началась ещё пять лет назад. С тех пор стало намного меньше теневых сделок, и это безусловный плюс. В то же время обычным гражданам это создало некоторые неудобства. Средний лимит на перевод во многих банках сейчас составляет от 30 до 150 тысяч рублей, а на снятие наличных — от 50 до 600 000 в день. Многое зависит от типа карты, — рассказал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

По словам юриста, тут следует понимать, что все операции с наличными существенно меньше защищают права плательщика. К тому же они имеют высокий риск несоответствия закону.

Как отметил Юрий Брисов, практически любую законную операцию сегодня можно совершить безналично, по договору. В этом случае даже переводы на карту не будут ограничиваться. Однако может потребоваться согласование с банком.

При определённых условиях банки могут предоставить возможность снимать существенно большие суммы. При этом клиент должен быть готов не только заплатить более высокую цену за обслуживание, но и предоставить справку о доходах.

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— Если речь идёт о покупке автомобиля "с рук" или квартиры "через ячейку", вы всегда можете согласовать выдачу вам крупной суммы в кассе банка под сделку. Правда, банк, скорее всего, потребует у вас документы по сделке. Обижаться на все перечисленные выше ограничения не стоит. Банки отчитываются за строгое соблюдение закона 115-ФЗ перед ЦБ, иначе могут потерять лицензию. Так что 115-ФЗ оправдывает всё: и высокие ставки премиального обслуживания, и запрос документов, и заказ заранее средств в кассе. Таким образом, при любой законной операции проблем возникать не должно. Просто надо приучать себя к операциям с безналичным расчётом. Если вы чувствуете, что потребность в наличных и переводах на карту велика, задумайтесь, не нарушаете ли вы или ваши контрагенты закон, — отметил Юрий Брисов.

С 17 марта налоговые инспекторы получили новые полномочия в отношении банковских счетов физлиц. Теперь владельцам карт нужно тщательно отслеживать свои финансовые операции. Иначе могут начислить налог, а за его неуплату грозит штраф. По запросу ФНС в трёхдневный срок банк предоставит инспекторам копии документов клиента, в том числе паспорта, доверенности на распоряжение счётом и карточки с образцом подписи и печати. Чтобы избежать лишних вопросов, лучше не делать переводов на сумму более 600 тыс. рублей. Информация о них поступит в налоговую, и если там возникнут вопросы, то могут потребоваться доказательства законности происхождения денег. То же самое касается операций по снятию и внесению наличных.

— Рост объёма наличных в экономике России в прошлом году был обусловлен пандемией. Предприятия разных секторов столкнулись с тем, что наличие финансовой подушки безопасности необходимо. На выплату зарплаты сотрудникам во время карантина, оплаты поставщикам и так далее. Бизнес стал активно наращивать запасы наличности, так как в ситуации нестабильности и банки работали в режиме карантина. Были опасения, что без средств будет сложно удержаться на плаву. По мере того как ситуация в экономике страны стабилизируется, бизнес вернётся к нормальным операциям с безналичными расчётами. Тем более что Центральный банк намерен в порядке эксперимента запускать цифровой рубль. В таком случае необходимость держать наличные средства для бизнеса вообще исчезнет. Временные тенденции к росту наличности уже постепенно сокращаются, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Пристальный контроль проводится в основном за предпринимателями. Особенно за теми, кто сознательно уклоняется от уплаты налогов. Новости о том, что в том или ином регионе вычислили предпринимателя-уклониста, появляются практически каждый день. Многие из них принимали оплату как раз наличными и не выдавали кассовые чеки. Речь идёт прежде всего о предприятиях торговли и общепита.

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В последнее время распространённой стала ситуация, когда в ресторанах не работает терминал, а официанты просят расплатиться наличными. В небольших торговых центрах не везде можно оплатить товар картой. В конечном итоге у покупателя возникает риск столкнуться с проблемами при обмене (возврате) покупки, а у продавца — пообщаться с налоговой.

— Непосредственно физическим лицам ничего не угрожает. Никаких серьёзных ограничений на оборот бумажных денег применяться никем не будет. Сам по себе такой прирост наличных на руках у населения вызван многочисленными кризисными выплатами и желанием создать некую финансовую подушку, даже жертвуя будущей прибылью. Нужно напомнить, что в последний докризисный месяц — март 2020 года — только потребительских кредитов и кредитных карт было выдано почти на триллион рублей. Кроме этого, нельзя забывать, что многие заведения общественного питания и небольшие продуктовые магазины перешли либо на полный расчёт наличными, либо на онлайн-переводы, чтобы снизить налоговую базу и показать низкие обороты для продления льготных кредитов, что, разумеется, незаконно, и с этим нужно работать ФНС. Но по факту это вынуждало россиян или снимать кеш, или просто переводить деньги за покупки на карты другим физическим лицам. Но сам факт того, что в России столь серьёзно вырос оборот наличных, не несёт в себе никакой опасности, — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он считает, что по мере восстановления экономики и постепенного роста процентных ставок банковских вкладов, а также популяризации фондового рынка объём физических денег постепенно начнёт сокращаться. Вполне возможно, он может снизиться до 12 триллионов уже в этом году. К тому же большинство людей и так начинают понимать, что держать деньги на текущих карточных счетах и рассчитываться безналично банально выгоднее, чем наличными. В этом случае идёт и небольшой, но процент на остаток средств, и кешбэк за покупки. Соответственно, по мере того как ФНС будет вычислять уклонистов, необходимость в наличных расчётах будет снижаться.

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— В России в 2016–2019 годах спрос на наличные деньги ежегодно возрастал в среднем на 0,5 трлн рублей в год. По данным Центробанка, за последние пять лет количество наличных денег в обращении увеличилось на 57,5%. В 2020 году в обращение была выпущена рекордная сумма объёмом 2,8 трлн рублей. В результате увеличилась доля наличных в сбережениях населения. Параллельно с ростом спроса и увеличением объёма их эмиссии сократился возврат бумажных денег в банки, снизились объёмы инкассируемой выручки торговых и иных предприятий. Аналогичная ситуация наблюдалась не только в России, но и во многих других странах, где за последние десять лет произошло удвоение объёма наличных в обороте. В 2021–2022 годах можно ожидать постепенного возврата в банки части избытка наличных денег. Прежде всего за счёт развития услуг банков и сотовых операторов в сфере безналичного обращения, — считает независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

По его словам, этот процесс может получить дополнительный импульс, когда произойдёт возврат к нейтральной денежно-кредитной политике и повысятся депозитные ставки. Ожидается, что начиная с 2023 года спрос на наличные деньги будет постепенно снижаться и в последующие пять лет уменьшится на 10%.

Напомним, что с 10 января уже вступил в силу закон, согласно которому под контроль попадает любое зачисление или списание наличных на сумму более 600 тыс. рублей. Отслеживают теперь и все почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей. Что касается суточных лимитов по картам, то банки снижают их постепенно. В первую очередь это затрагивает премиальный пластик. Там лимит изначально был больше, поэтому его снижение для определённых операций может быть заметно. Лимит по большинству дешёвых карт на снятие наличных пока остаётся прежним — он составляет примерно 30–50 тысяч рублей.

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