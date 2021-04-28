Воюем на земле, на воде, но не в космосе. Как Россия помогает Великобритании создавать спутниковую группировку

Последний запуск ракеты "Союз" с 36 спутниками OneWeb на борту стал 58 безаварийным космическим пуском подряд для "Роскосмоса". Однако у многих закономерно возникли вопросы: если Россия и Великобритания находятся в апогее противостояния, то почему с космодрома Восточный запускают ракеты с "вражескими" спутниками на борту? Рассказываем о том, что такое OneWeb и почему Россия не может прекратить запуск этих спутников.

Начнём с ответа на самый простой вопрос: почему Россия не прекращает запуски британских спутников? На самом деле всё очень просто: контракт между "Роскосмосом" и OneWeb. Точнее, контракт заключался между дочерней компанией "Роскосмоса" — "Главкосмосом" и британской OneWeb ещё в 2018 году. Посредниками выступили французы из Arianespace. Но в 2020 году OneWeb обанкротился и перешёл под прямой контроль британского правительства и индийской телекоммуникационной компании Bharti Global. Обанкротившийся британский оператор вышел из совместного предприятия с "Роскосмосом", но сам контракт на пуск 21 ракеты-носителя с британскими спутниками никуда не делся.

На средства, полученные от британских, индийских и французских заказчиков, "Роскосмос" пополняет свой бюджет и инвестирует в собственную программу развития. Первоначально в "Роскосмосе" даже заявляли, что благодаря OneWeb Россия сможет создать собственную спутниковую группировку для доступа в Интернет, однако пока этот проект остаётся только на бумаге.

Не послать ли нам "Гонца"?

Руководство "Роскосмоса" предполагало, что сможет создать собственную спутниковую группировку на основе уже имеющейся системы "Гонец". Эта спутниковая группировка начала создаваться ещё в СССР, первый "Гонец" был отправлен в космос ещё в 1989 году.

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Тот факт, что создаваться "Гонец" начал чуть ли не раньше, чем появился интернет, стал основным препятствием для развития и переоснащения этой системы под новые нужды. "Гонец" физически не способен обрабатывать такие потоки информации и предназначен в первую очередь для обмена технической информацией и текстовыми сообщениями между крупными предприятиями и государственными системами. В частности, 12 спутников "Гонец" решают вспомогательные задачи для системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Существовали планы по обновлению группировки "Гонец" с постепенным выводом спутников первой очереди и запуском доработанных "Гонцов", которые позволили бы России, не разрабатывая отдельных спутников, создать собственную глобальную спутниковую группировку. Однако инвестиции в "Гонца" посчитали нерентабельными. А в конце концов один из разработчиков попался на растрате более 300 миллионов рублей и на проекте переоснащения системы поставили крест.

"Сферический" интернет в вакууме

На смену "Гонцу" должна прийти новая система "Сфера" — этот проект практически близнец американской системы Starlink (спутниковая группировка, которую развивает Илон Маск и его компания SpaceX) и британской OneWeb.

Задумка, как и у англосаксов, предельно проста: запускаем на орбиту несколько сотен спутников и с их помощью обеспечиваем весь мир бесперебойным и недорогим доступом в интернет. "Сфера" тем более важна для России, что ни Starlink, ни OneWeb у нас, скорее всего, работать не будут. То есть теоретически они могли бы работать, но по российским законам любая компания, предоставляющая услуги спутниковой связи (а доступ в интернет через спутник — это тоже услуги спутниковой связи), обязана иметь на нашей территории станцию сопряжения (на этой станции сигнал проходит через СОРМ и СОРМ-2, а оператор связи гарантирует, что его система не используется злоумышленниками).

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Необходимость таких станций в России появилась после того, как выяснилось, что большинство террористов на Кавказе в 90-е пользовались спутниковыми системами связи. Считалось, что их невозможно отследить.

Однако у отечественной "Сферы", в отличие от британской OneWeb и американской Starlink, пока нет даже эскизного исполнения. "Роскосмос" запрашивал на реализацию проекта сначала почти три триллиона рублей, потом 1,8 триллиона рублей, а затем 800 миллиардов рублей.

На ситуацию со "Сферой" в прошлом году обратил внимание даже президент России Владимир Путин, потребовав от Дмитрия Рогозина объяснить задержки в развитии проекта. Рогозин в свою очередь свалил вину за задержки с проектом на правительство.

Так или иначе, в настоящее время "Сфера" находится на Земле. При самом благополучном стечении обстоятельств первые спутники российской глобальной системы связи окажутся на орбите не ранее 2022 года.

Плюс тут может быть только в том, что, благодаря контракту с OneWeb и наработанному опыту по их выводу на орбиту, России будет проще развивать собственную спутниковую группировку.

И ещё из хороших новостей: к 2022 году должно быть завершено строительство завода в Подмосковье. Компания "Газпром космические системы" совместно с итальянцами обещает запустить производство российских спутников связи (в том числе спутников "Сфера") уже в сентябре следующего года.

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