"В 9 лет я занималась проституцией, а матери рассказала об этом только сейчас": История модели с ожогами Светы Уголёк

Три года назад девушка Света из Комсомольска-на-Амуре, у которой ожоги около 45% поверхности тела, выложила свои фотографии в Интернет и стала известна на весь мир. Фото модели размещали на обложках известных журналов, а в 2018 году служба Би-би-си включила Свету в список 100 самых вдохновляющих женщин мира. И это её пронзительная история.

В 2004 году мама оставила четырёхлетнюю Свету Алексееву дома одну. Электричества не было, ребёнок зажёг свечу и поднёс к нитке на платье. Нейлон не просто загорелся, а вспыхнул и начал мучительно плавиться, оставляя на детской коже травмирующие узоры.

— Горела заживо, скорее тлела. Кричала от боли. Мать вернулась, увидела меня, вызвала скорую. Сказали, что я вообще не выживу, — рассказывает наша героиня.

Света впала в кому. В больнице она провела два месяца, ей пришлось заново учиться ходить и говорить. В последующие годы она нуждалась в постоянных операциях, чтобы нормально разгибались кисти, ноги, подмышки. С грудью ситуация оказалась сложнее: ткани не осталось, врачи вынесли вердикт, что восстановить не получится.

— Поток хейта пошёл, когда я стала подростком. У девочек начинала расти грудь, я очень сильно выделялась. Чувствовала своё тело чужим, старалась ходить в закрытой одежде, — вспоминает она.

Когда меня травили за ожоги, я думала: "Вот вырасту, надо обязательно сделать операцию. Я буду выглядеть так, как хотят эти люди" Света Уголёк — о травле в детстве

Отец девочки погиб, когда ей был год. Общение и жизнь с матерью, которая постоянно пила, было трудно назвать воспитанием: в Свету летели ножи, мать её била и грозила убить, а полиция только разводила руками.

— Помню, что прошусь на улицу, она стоит режет рыбу с отчимом. Я её разозлила, она обернулась и тесак для мяса кинула в меня. Он залетел мне в рот, отрубил зуб и в щёку вошёл. Я успела выбежать из дома. Помню, стою возле подъезда, много крови изо рта, и потом я ничего не помню, — окунается в тяжкие воспоминания девушка.

Фото © LIFE

Света постоянно сбегала из дома, опасаясь очередных побоев. Продуктов дома тоже не было, ребёнку приходилось искать еду самостоятельно. Неудивительно, что тяжёлым положением девочки воспользовались взрослые мужчины в корыстных целях.

— У меня была тринадцатилетняя подруга из малообеспеченной семьи, её тоже изнасиловали, и она в дальнейшем что-то типа занималась проституцией. Она ввязала меня, мне было девять лет. Я не понимала вообще, чего хотят от меня эти мужчины, не понимала, что такое секс. Просто они делали со мной всё что хотели, я получала за это 500 рублей и бежала покупать какую-то еду, колбасу, ела где-то во дворе, — рассказывает наша героиня.

О занятии проституцией Света смогла заговорить с матерью только пару недель назад — после долгого лечения с гипнозом.

Вообще, мне запрещено с ней общаться. Она звонит пьяная, жалуется на жизнь, просит у меня денег. Я рассказала ей эту историю, что она виновата в том, что меня насиловали. Она виновата в том, что у меня проблемы с психикой Света Уголёк — об отношениях с матерью

После очередного удара ножом, когда Свете было 12 лет, органы опеки забрали девочку в детский дом. Жизнь лучше не стала: из-за ожогов её не брали в основной круг общения, ребята постарше обзывали горелкой, Франкенштейном. Света нашла утешение в плохой компании вне приюта, куда она сбегала и пила алкоголь. Там же она получила прозвище Уголёк — от парня, который её изнасиловал и заставил молчать.

— Он пригрозил мне, что если я расскажу, то весь город узнает, какие вещи он со мной вытворял, и все будут меня обзывать шлюхой и прочей грязью поливать. Псевдоним придумал мне он", — говорит Светлана.

Фото © LIFE

Несмотря на травмирующий "шлейф", с этим прозвищем расставаться Света не хочет, а тот парень волею случая привил ей любовь к музыке. Однажды наша героиня добавилась в паблик фанатов Witch house, где познакомилась с молодым человеком из столицы, в которого впервые по-настоящему влюбилась. Ожоги его ничуть не смутили.

Я вообще не думала, что у меня могут быть отношения, потому что у меня ожоги, меня изнасиловали. Но он сказал, что ожоги — это прикольно, что я необычная, он поверил в меня Света Уголёк — о первых настоящих отношениях

Незадолго до совершеннолетия у Светы созрел план побега в Москву к любимому человеку. Девушка сняла деньги со сберегательного счёта для пенсии по потере кормильца, ей хватило на билет, и уже через несколько часов она встретилась с Андреем. Но директор детского дома тут же объявила её в федеральный розыск, и через два месяца будущую звезду неформального глянца снова отправили в приют. Но за это время Света успела принять участие в фотосессии у петербургского фотографа. И именно эта съёмка разлетелась тогда по Сети.

После совершеннолетия она вернулась в Москву и стала охотно соглашаться на приглашения фотографов, которые росли в геометрической прогрессии. Журналы размещали фотографии смелой модели на своих обложках, количество подписчиков росло. В 2018 году служба Би-би-си включила её в рейтинг 100 Women — список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.

Фото © LIFE

— У меня начало появляться своё "я", свой какой-то образ в "Инстаграме", и я решила отказаться от мыслей об операции и просто научиться с этим жить. Это куда лучше, чем прятать, просто принять правду такой, какая она есть, — делится наша собеседница.

Купаясь в лучах неожиданно свалившейся славы, Света уверенно заявляла во всех интервью, что смогла пережить тяжёлое детство и считает своё тело прекрасным и уникальным. Но оказалось, что она выдавала желаемое за действительное.

Я всегда ставила на себе крест и на съёмки соглашалась только потому, что когда-нибудь у меня всё равно кончатся силы и я покончу с собой. Принятие себя всецело как личности с таким прошлым произошло только сейчас Света Уголёк — о том, как приняла своё "я"

Сейчас Света оканчивает колледж и планирует получить высшее образование по издательскому делу. Хочет написать книгу. В конце декабря прошлого года завершился её курс реабилитации.

Фото © LIFE

— С декабря по апрель я ничего не делала, просто лежала дома, отсыпалась — и наконец поняла, что я пережила. После лечения я впала в позицию ребёнка. У меня пошли эмоции, детские эмоции, у меня никогда не было чувств и эмоций. Я чувствовала, что во мне много боли, как будто внутри огромная рана из всех этих обстоятельств, которые меня травмировали. А теперь внутри пустота, которую я наполняю. И, действительно, теперь я чувствую себя счастливой, — подытоживает наша героиня.

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