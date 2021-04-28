"Мы знали, что будет серьёзная битва": Ковальчук раскрыл секрет успеха "Авангарда" в победе над ЦСКА
Звёздный форвард "Авангарда" Илья Ковальчук, для которого победа в Кубке Гагарина стала третьей в карьере, рассказал, за счёт чего его команда в финальной серии обыграла ЦСКА.
"Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли Кубок Гагарина. Ощущения супер, нас много раз списывали, но мы постоянно доказывали, что мы одна команда, одна семья, единый кулак".
"ЦСКА — эталон КХЛ. Мы знали, что будет серьёзная битва. Нам чуть больше повезло. Они два года назад поднимали здесь кубок, на этот раз победил "Авангард", — сказал Ковальчук после матча.
Напомним, "Авангард" в шестом матче финала обыграл столичный ЦСКА (1:0), выиграл серию с общим счётом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Выбор редакции
Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги
Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина
"Мы ждали этого 17 лет": "Авангард" показал видео с вручения Кубка Гагарина
В Новосибирске фитнес-тренер вооружился ножом и взял в заложницы бывшую жену
В Киеве почтили дивизию СС "Галичина" и заявили о желании пройтись по руинам Москвы
Комментариев: 0