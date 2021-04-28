"Мы знали, что будет серьёзная битва": Ковальчук раскрыл секрет успеха "Авангарда" в победе над ЦСКА

"Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли Кубок Гагарина. Ощущения супер, нас много раз списывали, но мы постоянно доказывали, что мы одна команда, одна семья, единый кулак".

"ЦСКА — эталон КХЛ. Мы знали, что будет серьёзная битва. Нам чуть больше повезло. Они два года назад поднимали здесь кубок, на этот раз победил "Авангард", — сказал Ковальчук после матча.

Напомним, "Авангард" в шестом матче финала обыграл столичный ЦСКА (1:0), выиграл серию с общим счётом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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