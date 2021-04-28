Президент КХЛ Морозов прокомментировал первую победу "Авангарда" в Кубке Гагарина

"Сезон был для всех нас тяжёлым, много всего происходило, было сложно готовиться. Но мы очень рады, что полноценно получилось провести регулярный чемпионат и плей-офф".

"Повлиял ли потолок зарплат на победу "Авангарда"? Омичи два года назад уступили в финале, а сегодня выиграли. Побеждает тот, кто на данный момент лучше подготовлен, у кого игра складывается. Сейчас победил "Авангард". Потолок зарплат уже в этом году показал, что он работает, многие команды подтянулись. Даже по первому раунду плей-офф почти в каждой серии были овертаймы. Это говорит о том, [что] матчи были равными, это то, чего мы хотели добиться".

"Ну а финал — все игры от ножа, разница в одну-две шайбы, была упорная борьба до последней минуты. "Авангард" хорошо сегодня выглядел, команда самоотверженно действовала, особенно при игре 5 на 3, когда они остались в меньшинстве в концовке. Ребята столько шайб заблокировали. Было видно желание, но ЦСКА тоже нельзя упрекнуть. В игре что-то может получиться или не получиться, сегодня лучше был "Авангард", — сказал Морозов по окончании финальной серии.

Напомним, омский "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА и впервые в истории клуба стал обладателем данного трофея.

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