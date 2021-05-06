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Не с кем поговорить: как пандемия сказалась на детском развитии

6 мая 2021, 05:41

Фото из семейного архива Светланы Акинфиевой

<p>Фото из семейного архива Светланы Акинфиевой</p>

Специалисты говорят, что самоизоляция "подсветила" проблемы, которые были во многих семьях и в докоронавирусные времена.

Дома скучно, в детсаду страшно

Фото из семейного архива Светланы Акинфиевой

Фото из семейного архива Светланы Акинфиевой

Мама пятилетнего Марка и четырёхлетнего Кости Светлана Акинфиева считает, что её сыновьям ещё повезло: по крайней мере, в любой ситуации они есть друг у друга. К тому же погодки — минимальная разница в возрасте обеспечивает максимально общие интересы. Это было, пожалуй, единственным спасением в непростые времена, которые они переживали вместе со всей планетой. Для маленьких Акинфиевых несколько месяцев прошли без общения с бабушками и дедушками, а главное — со сверстниками.

Всё равно им энергию некуда девать. Не то чтобы агрессивными становятся, но, наверное, дома нет возможности найти выход энергии. Мама с папой это одно, а сверстники — совсем другое дело, безусловно, не хватало общения, рассказала Светлана.

По её словам, долгие месяцы, проведённые словно на необитаемом острове, обернулись тем, что дети просто отвыкли от обычного шума и гама в детском саду.

Очень тяжело было идти. "Мама, я не хочу в садик, потому что там меня обижают". Наверное, просто вот отвыкли от общения, и, казалось бы, безобидные ситуации уже кажутся проблемой, — поделилась Светлана.

А вот у сыновей Анастасии разница в возрасте пять лет, и они совершенно разные по характеру. Старший, шестилетний Афанасий, от природы очень разговорчивый ("Болтает без умолку!" — смеётся мама), а вот за полуторагодовалого Тимофея Анастасия немного волнуется, хоть ему ещё рано говорить.

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

Вообще, наша бабушка говорит, что младший ребёнок больше боится людей, потому что он сидел долго дома, и теперь он всех боится. Я не знаю. Может, у него просто характер такой, говорит она.

Не говорят, не пишут, не читают

У всех этих мальчиков (кроме, разумеется, малыша) были сравнительно небольшие проблемы с речью вроде неумения выговаривать букву "р". Их общий логопед Анна Цветкова отметила, что у них очень ответственные родители, а в таких семьях серьёзных нарушений в развитии речи у детей, как правило, не бывает. Когда страну посадили на карантин, они не прекратили регулярных занятий — просто перешли на режим онлайн. У Анны есть и гораздо более сложные случаи, и особенно много их стало в 2020 году.

У меня за время самоизоляции появилось очень много детей с различными нарушениями. Очень много дислексиков и дисграфиков, то есть когда трудно читать или писать. Мы с ними очень успешно работали, часто за два-три месяца удавалось привести всё в норму, — рассказала она.

По мнению Анны, пандемия не стала первопричиной каких-либо нарушений в детском речевом развитии: она просто заставила их ярче проявиться. А начались они на самом деле задолго до коронавируса и самоизоляции.

Сейчас очень много детей не говорят до трёх, до четырёх лет, и очень много обращений к специалистам именно по этому поводу. И часто на это не обращают особенного внимания: ну, молчит и молчит. Особенно если много советчиков вокруг, которые говорят, что "наш до пяти лет молчал, а потом как заговорил стихами". В изоляции всё это ещё больше усилилось, — пояснила логопед.

И тишина

А молчит ребёнок часто просто потому, что ему не с кем поговорить, подчёркивает логопед — и мать троих детей.

Если родители в обычной жизни зависали в гаджетах и мало общались с ребёнком, давали ему планшет или телевизор, лишь бы только отстал, если родители не научили ребёнка играть самостоятельно, если они не умеют играть с ребёнком, то сидение дома в полный рост показывает проблему слабых семейных связей, — объясняет Анна Цветкова.

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

Ещё хуже, если в обстановке сидения взаперти начинаются ссоры между родителями. По словам Анны Цветковой, это неизбежно влияет на психологическое состояние ребёнка: его охватывает страх. Отсюда — многие проблемы с речью.

Может, кстати, возникнуть и такая проблема, как заикание, потому что оно возникает по большей части из тревожности. Это не причина, но это триггер, — уверена логопед.

И речевое развитие у детей зачастую не просто нарушается или замедляется — оно идёт вспять.

Очень часто бывает регресс, откаты назад в развитии на фоне тревожного состояния или после перенесённой болезни. Когда ребёнок маленький заговорил, то есть говорил-говорил несколько месяцев, и тут раз — изоляция, и он хоп — и откатился назад. Родители в гаджеты ушли — и всё, — сетует специалист.

Как быть? Разговаривать!

Если не побуждать ребёнка к диалогу — речь не начнётся. Это неправильно, когда ребёнок говорит: "У", и мама отвечает: "Пить хочешь? На, попей". Зачем ему говорить, если ему достаточно сказать "У" или просто показать пальцем? То есть нужно спросить: "Что ты хочешь?" Он должен сказать: "Пить". Ну, или хоть что-нибудь, — объясняет логопед.

Анна "прописывает" мамам своих учеников всевозможные игры для речевого развития: на поиск синонимов и антонимов, на описание предмета или человека ("Какой он?"). И всегда найдёт полезное занятие для собственных детей, даже для старших, которым десять и почти четырнадцать лет.

К примеру, кто-нибудь из них говорит: "Пофиг". Я говорю: "А теперь на "пофиг" найдите пять синонимов". Вот у нас игра такая — в машине или ещё где-то в транспорте. И они сами друг друга ловят уже и дают друг другу задания: "Ага! Скажи пять синонимов!" Это очень развивает, — говорит специалист.

Логопед добавила, что пандемия — это на самом деле хороший повод обратить внимание на речь ребёнка и его умение общаться: от этого во многом будет зависеть его дальнейшая жизнь.

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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