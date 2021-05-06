Не с кем поговорить: как пандемия сказалась на детском развитии

Специалисты говорят, что самоизоляция "подсветила" проблемы, которые были во многих семьях и в докоронавирусные времена.

Дома скучно, в детсаду страшно

Фото из семейного архива Светланы Акинфиевой

Мама пятилетнего Марка и четырёхлетнего Кости Светлана Акинфиева считает, что её сыновьям ещё повезло: по крайней мере, в любой ситуации они есть друг у друга. К тому же погодки — минимальная разница в возрасте обеспечивает максимально общие интересы. Это было, пожалуй, единственным спасением в непростые времена, которые они переживали вместе со всей планетой. Для маленьких Акинфиевых несколько месяцев прошли без общения с бабушками и дедушками, а главное — со сверстниками.

— Всё равно им энергию некуда девать. Не то чтобы агрессивными становятся, но, наверное, дома нет возможности найти выход энергии. Мама с папой это одно, а сверстники — совсем другое дело, безусловно, не хватало общения, — рассказала Светлана.

По её словам, долгие месяцы, проведённые словно на необитаемом острове, обернулись тем, что дети просто отвыкли от обычного шума и гама в детском саду.

— Очень тяжело было идти. "Мама, я не хочу в садик, потому что там меня обижают". Наверное, просто вот отвыкли от общения, и, казалось бы, безобидные ситуации уже кажутся проблемой, — поделилась Светлана.

А вот у сыновей Анастасии разница в возрасте пять лет, и они совершенно разные по характеру. Старший, шестилетний Афанасий, от природы очень разговорчивый ("Болтает без умолку!" — смеётся мама), а вот за полуторагодовалого Тимофея Анастасия немного волнуется, хоть ему ещё рано говорить.

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

— Вообще, наша бабушка говорит, что младший ребёнок больше боится людей, потому что он сидел долго дома, и теперь он всех боится. Я не знаю. Может, у него просто характер такой, — говорит она.

Не говорят, не пишут, не читают

У всех этих мальчиков (кроме, разумеется, малыша) были сравнительно небольшие проблемы с речью вроде неумения выговаривать букву "р". Их общий логопед Анна Цветкова отметила, что у них очень ответственные родители, а в таких семьях серьёзных нарушений в развитии речи у детей, как правило, не бывает. Когда страну посадили на карантин, они не прекратили регулярных занятий — просто перешли на режим онлайн. У Анны есть и гораздо более сложные случаи, и особенно много их стало в 2020 году.

— У меня за время самоизоляции появилось очень много детей с различными нарушениями. Очень много дислексиков и дисграфиков, то есть когда трудно читать или писать. Мы с ними очень успешно работали, часто за два-три месяца удавалось привести всё в норму, — рассказала она.

По мнению Анны, пандемия не стала первопричиной каких-либо нарушений в детском речевом развитии: она просто заставила их ярче проявиться. А начались они на самом деле задолго до коронавируса и самоизоляции.

— Сейчас очень много детей не говорят до трёх, до четырёх лет, и очень много обращений к специалистам именно по этому поводу. И часто на это не обращают особенного внимания: ну, молчит и молчит. Особенно если много советчиков вокруг, которые говорят, что "наш до пяти лет молчал, а потом как заговорил стихами". В изоляции всё это ещё больше усилилось, — пояснила логопед.

И тишина

А молчит ребёнок часто просто потому, что ему не с кем поговорить, подчёркивает логопед — и мать троих детей.

— Если родители в обычной жизни зависали в гаджетах и мало общались с ребёнком, давали ему планшет или телевизор, лишь бы только отстал, если родители не научили ребёнка играть самостоятельно, если они не умеют играть с ребёнком, то сидение дома в полный рост показывает проблему слабых семейных связей, — объясняет Анна Цветкова.

Фото из семейного архива Анастасии Скрицкой

Ещё хуже, если в обстановке сидения взаперти начинаются ссоры между родителями. По словам Анны Цветковой, это неизбежно влияет на психологическое состояние ребёнка: его охватывает страх. Отсюда — многие проблемы с речью.

— Может, кстати, возникнуть и такая проблема, как заикание, потому что оно возникает по большей части из тревожности. Это не причина, но это триггер, — уверена логопед.

И речевое развитие у детей зачастую не просто нарушается или замедляется — оно идёт вспять.

— Очень часто бывает регресс, откаты назад в развитии на фоне тревожного состояния или после перенесённой болезни. Когда ребёнок маленький заговорил, то есть говорил-говорил несколько месяцев, и тут раз — изоляция, и он хоп — и откатился назад. Родители в гаджеты ушли — и всё, — сетует специалист.

Как быть? Разговаривать!

— Если не побуждать ребёнка к диалогу — речь не начнётся. Это неправильно, когда ребёнок говорит: "У", и мама отвечает: "Пить хочешь? На, попей". Зачем ему говорить, если ему достаточно сказать "У" или просто показать пальцем? То есть нужно спросить: "Что ты хочешь?" Он должен сказать: "Пить". Ну, или хоть что-нибудь, — объясняет логопед.

Анна "прописывает" мамам своих учеников всевозможные игры для речевого развития: на поиск синонимов и антонимов, на описание предмета или человека ("Какой он?"). И всегда найдёт полезное занятие для собственных детей, даже для старших, которым десять и почти четырнадцать лет.

— К примеру, кто-нибудь из них говорит: "Пофиг". Я говорю: "А теперь на "пофиг" найдите пять синонимов". Вот у нас игра такая — в машине или ещё где-то в транспорте. И они сами друг друга ловят уже и дают друг другу задания: "Ага! Скажи пять синонимов!" Это очень развивает, — говорит специалист.

Логопед добавила, что пандемия — это на самом деле хороший повод обратить внимание на речь ребёнка и его умение общаться: от этого во многом будет зависеть его дальнейшая жизнь.

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