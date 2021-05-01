Бассейны, качели и роботы-газонокосилки: строительные гипермаркеты назвали самые популярные товары у дачников

Уже 29 апреля многие жители крупных городов страны устремились за город, чтобы провести неожиданные каникулы на загородных участках. Лайф выяснил, каким образом дачники будут скрашивать досуг и какие товары для отдыха популярны в этом сезоне.

Больше всего жители городов соскучились по собственным баням и саунам. По данным интернет-гипермаркета "Всеинструменты.ру", спрос на ароматизаторы для бань вырос на 400%, мочалки стали покупать в 1,3 раза чаще. Причём ароматические композиции предпочитают жители Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а москвичи останавливают выбор на эфирных маслах. Также повышенным спросом пользуются термометры для дач.

Подмосковная Ривьера

Оставшись без моря и пляжей или не имея возможности выбраться в Сочи и Крым, граждане пытаются организовать пляжный отдых на шести сотках. Продажи пляжных зонтов больше всего выросли в Москве, спрос на них увеличился на 40%.

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Ещё более популярны надувные бассейны, с начала апреля спрос на них вырос на 60%. Кроме того, возрос интерес дачников к мобильным душевым.

Самый недорогой пляжный зонт можно купить менее чем за 500 рублей, цены на бассейны начинаются от 370 рублей — столько стоит самый дешёвый детский надувной бассейн Intex (вы можете знать этот бренд не только по бассейнам, но и по надувным матрацам). Минимальная стоимость дачного душа составляет около 1,4 тысячи рублей — за эти деньги вы получите душевую стойку на треноге, пластиковую лейку и шланг. Разумеется, ни о каких баках, насосах и прочих принадлежностях при такой цене говорить не приходится, подразумевается, что всё это у вас уже есть.

Детям — качели, взрослым — батуты. И наоборот

В сети строительных гипермаркетов OBI Лайфу сообщили, что значительный рост популярности с начала дачного сезона показывают качели-трансформеры и садовая мебель.

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— Люди пытаются сделать обстановку в загородном доме максимально удобной как для отдыха, так и для работы. Поэтому покупатели активно интересуются садовыми качелями, особенно теми моделями, которые могут превратиться в просторные беседки для семейного чаепития или уединённой работы на ноутбуке на свежем воздухе. Для этих целей также рассматривают тенты и павильоны, способные защитить от дождя, — говорит руководитель направления "Сад" сети гипермаркетов OBI Максим Суравегин.

Интересно, что батуты в этом сезоне приобретают не только детские, но и взрослые. Помимо качелей и батутов большим спросом пользуются шезлонги, гамаки и другая садовая мебель, в основном из искусственного ротанга.

Вкалывают роботы

Вслед за ростом популярности роботов-пылесосов в квартирах горожан всё большую популярность завоёвывают роботы-газонокосилки. Дачники больше не хотят самостоятельно заниматься ландшафтным дизайном и предпочитают автоматизировать эти работы.

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Самые простые роботизированные газонокосилки стоят от 30 тысяч рублей. За эти деньги вы получите газонокосилку с аккумуляторной батареей, способной обрабатывать до 400 кв. метров газона. Ширина скашивания у недорогих роботов составляет всего около 20 см. При этом вам придётся самостоятельно определять для робота зоны его работы, следить за контейнером для мульчирования и подготавливать поверхность перед выходом робота на работу.

Дорогие газонокосилки оборудованы радарами или лидарами, управляются по Bluetooth, заряжаются менее чем за час и самостоятельно возвращаются на станцию зарядки.

Однако и они нуждаются в специальных ограничивающих проводах, с помощью которых нужно определить периметр обрабатываемого газона. Такие провода приобретаются отдельно и стоят от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от длины провода. Минимальная длина провода — 50 метров. Спотыкаться об эти провода не придётся — они закрепляются специальными колышками ниже уровня травы.

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