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Все на демонстрацию: 15 фактов о Первомае, о которых вы не знали

Лайф собрал интересные факты из истории праздника и о том, как его отмечают в других странах.

30 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

1 Мая отмечают не только в России, но и в других странах. Во Франции, например (кроме государственного праздника) в этот день также дарят букеты из ландышей, а в Казахстане отмечают единство народа.

Медленная смерть Первомая: как праздник из подвига превратился в скучную формальность. Фотогалерея

Медленная смерть Первомая: как праздник из подвига превратился в скучную формальность. Фотогалерея

Этот праздник известен и под другими названиями — День труда, День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны, Праздник Весны и Труда. У нас официально отмечать Первомай стали после Октябрьской революции 1917 года. Когда Советский Союз распался, его переименовали в Праздник Весны и Труда. Поэтому сейчас во многом он является символом расцвета всего живого и приближения лета. Интересные факты о Первомае — в инфографике Лайфа.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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