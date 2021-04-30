Все на демонстрацию: 15 фактов о Первомае, о которых вы не знали
Лайф собрал интересные факты из истории праздника и о том, как его отмечают в других странах.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
1 Мая отмечают не только в России, но и в других странах. Во Франции, например (кроме государственного праздника) в этот день также дарят букеты из ландышей, а в Казахстане отмечают единство народа.
Этот праздник известен и под другими названиями — День труда, День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны, Праздник Весны и Труда. У нас официально отмечать Первомай стали после Октябрьской революции 1917 года. Когда Советский Союз распался, его переименовали в Праздник Весны и Труда. Поэтому сейчас во многом он является символом расцвета всего живого и приближения лета. Интересные факты о Первомае — в инфографике Лайфа.
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