Забытый маршал Победы: Иван Пересыпкин окружил Паулюса и организовал конференцию союзников в Тегеране

Весной 1941 года СССР активно готовился к войне. Однако, когда она началась, готов к ней СССР ещё не был. И речь не только о танках, самолётах, флоте и пехоте, но и о том, что военные практически не могли координировать свои действия из-за тотальной нехватки систем связи. Спустя месяц после начала войны — 22 июля 1941 года — на должность начальника управления связи РККА был назначен Иван Терентьевич Пересыпкин. Войну Пересыпкин заканчивал уже в звании маршала войск связи, причём наряду с маршалом авиации Александром Головановым он заслужил это звание в возрасте 39 лет.

На расстрельной должности

9 мая 1938 года собирающегося убыть в отпуск Ивана Терентьевича вызвали в Кремль. "В десять часов вечера, когда я ещё находился на работе, раздался звонок правительственного телефона. Человек, не назвавший себя (позднее я узнал, что это был помощник Сталина Поскрёбышев), но спросивший меня, кто у телефона, сказал:

Вам, товарищ Пересыпкин, нужно сейчас же приехать в Кремль к товарищу Сталину Александр Поскрёбышев Заведующий канцелярией генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина

...Я оказался в ярко освещённом кабинете вождя. Его письменный стол находился в правом дальнем углу. Слева от входа стоял ничем не покрытый длинный стол, за которым позднее не раз мне приходилось сидеть с другими приглашёнными во время различных заседаний. Сталин был не один. В его кабинете находился и Молотов... Я сразу представился, со мной поздоровались Иван Терентьевич Пересыпкин Нарком связи СССР

Затем Сталин стал прохаживаться и ушёл вглубь своего просторного кабинета. Потом, вернувшись, он вплотную подошёл к Пересыпкину и, пристально глядя в глаза, неожиданно сказал:

Мы решили назначить вас, товарищ Пересыпкин, народным комиссаром связи Союза ССР. Каково ваше мнение на этот счёт? Иосиф Сталин Главнокомандующий РККА, секретарь ЦК ВКП(б) — КПСС

На должность наркома связи Иван Пересыпкин был назначен 10 мая 1939 года, до него эту же должность занимали: Виктор Ярцев (расстрелян), Матвей Берман (расстрелян), Иннокентий Халепский (расстрелян), Генрих Ягода (расстрелян) и Алексей Рыков (расстрелян). Шансов выжить в кресле, с которого уходили сразу к расстрельной стене, у Пересыпкина, казалось, не было, однако он полностью реформировал отрасль связи в СССР, в кратчайшие сроки провёл перевооружение и доукомплектацию системами связи всей Красной армии и внёс неоценимый вклад в общую победу над врагом.

Ещё до этого назначения Пересыпкин буквально заваливал все вышестоящие инстанции сообщениями о катастрофической нехватке радиостанций, телеграфических аппаратов и другого критически важного оборудования в войсках.

Маршал на связи

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22 июля 1941 года заместителя начальника управления связи РККА и наркома связи СССР Ивана Пересыпкина вызвали в кабинет Сталина. В кабинете, кроме Пересыпкина и Сталина, находился также начальник управления связи Красной армии Николай Галич, прямо при Пересыпкине Сталин объявил Галичу, что тот отстранён от должности, и приказал Пересыпкину принимать дела.

Уже 23 июля 1941 года был издан приказ НКО № 0243 "Об улучшении связи в Красной армии", направленный прежде всего на преодоление "радиобоязни". Приказ подписан народным комиссаром обороны СССР И.В. Сталиным и начальником Генерального штаба КА генералом армии Г.К. Жуковым.

А подготовлен он был только что назначенным на должность начальника управления связи РККА (УСКА) и заместителя наркома обороны Иваном Терентьевичем Пересыпкиным, за которым при этом оставляли должность наркома связи СССР.

Основное внимание в приказе было уделено радиосвязи — подчёркнуто её значение для управления войсками в подвижных формах боя. Особый упор был сделан на то, что устойчивость управления войсками в первую очередь зависит от того, насколько широко и правильно применяется радиосвязь, которой командиры всех звеньев пользовались тогда весьма неохотно, не вполне ей доверяя. Повреждение проводных линий зачастую приводило к полной потери связи штабов с войсками, несмотря на наличие устойчивой радиосвязи. Недоверие усиливалось тем, что среди командиров бытовало мнение: противник с помощью радиопеленгаторов может с большой точностью определить места расположения пунктов управления по работающим радиостанциям. В результате подвижные радиостанции располагались на большом удалении от штабов или просто всякая радиосвязь директивно запрещалась. "Радиобоязнью" страдали в основном командиры стрелковых частей.

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Несмотря на активное включение Пересыпкина в работу и последовавшее за этим значительное улучшение оснащения войск связи, а также других армейских подразделений всеми видами связи, до конца 1942 года армия испытывала недостаток аппаратуры и самих связистов. Всё изменилось во время операции "Уран" по уничтожению армии Паулюса, окружённой в Сталинграде. Согласование действий нескольких армий с помощью проложенных буквально по линии фронта кабелей и эффективная радиоборьба с немцами доказали Сталину состоятельность Пересыпкина, и перед ним поставили почти невыполнимую задачу — в кратчайшие сроки связать телефонной линией Москву и Тегеран.

Сталин, Черчилль, Рузвельт и телефон

С момента оккупации Ирана союзными войсками СССР и Великобритании была очевидна необходимость налаживания проводной связи с Тегераном, поэтому, ещё до освобождения Севастополя, в 1942 году Пересыпкину поручают предложить план строительства линии связи между Москвой и Тегераном.

В итоге за 28 дней вдоль побережья Каспийского моря была проложена линия связи длиной 784 км. Таким образом войска связи не только гарантировали бесперебойный контакт Сталина со ставкой во время Тегеранской конференции союзников, но и резервировали все линии связи в Закавказье, исключив риск разрыва коммуникаций из-за немецких атак или диверсий.

Сталин в Тегеране. Фото © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Вообще, только за первые девять месяцев войны войска связи построили больше линий связи, чем за предыдущие пять лет. Армия ввела в эксплуатацию 70 тысяч км междугородних линий связи, а для бесперебойной связи между фронтами, растянувшимися на тысячи километров, подразделения связистов проложили 120 тысяч километров медного кабеля.

Мир слышит Ленинград

Войска связи решали задачи критической важности, в частности, только благодаря усилиям Пересыпкина в первые же дни Ленинградской блокады был найден специальный изолированный кабель, который в ноябре 1941 года был проложен по дну Ладожского озера. Благодаря этому окружённый Ленинград и остальная страна оставались на связи.

Благодаря работе войск связи, монтажу антенн в окружённом городе и бережному отношению к оборудованию Ленинград 9 августа 1942 года давал международную премьеру 7-й симфонии Шостаковича, "Ленинградской" симфонии. Радиосигнал из Ленинграда был принят в Москве, а столица ретранслировала гимн осаждённого города на весь мир.

Больше того, симфонию слышали немцы в окопах под Ленинградом. После мощной артподготовки и подавления огневых точек противника в сторону немцев были направлены мегафоны, через которые им транслировалась симфония прямо из ленинградской филармонии.

Спустя долгие годы немногие из тех немецких солдат, что выжили под Ленинградом, признавались, что 9 августа 1942 года они впервые почувствовали, что уже проиграли войну.

Фото © ТАСС/Федор Кислов

Что до Ивана Терентьевича Пересыпкина, то в 1944 году он с нескрываемым удовольствием писал в своём дневнике, что теперь может спать спокойно, поскольку все дивизии и армии обеспечены необходимым оборудованием на сто и более процентов, также полностью укомплектованы роты и батальоны связистов, входящие в соответствующие дивизии и армии.

В 1945 году в Берлине Пересыпкин организовывал вывоз телефонного оборудования из поверженной столицы Третьего рейха. Мирная телефонная связь в Москве и Ленинграде восстанавливалась за счёт вывезенной из Берлина техники. А телекоммуникационное производство в СССР во многом начиналось с оборудования Siemens, которое также было экспроприировано у разгромленной Германии.

За год до Победы, в 1944 году, в возрасте 39 лет Иван Терентьевич Пересыпкин был назначен первым в истории страны маршалом войск связи. Он и маршал авиации Александр Голованов стали первыми маршалами, получившими это звание в возрасте до 40 лет.

Удивительно, но в настоящее время маршал связи Иван Пересыпкин практически нигде и никак не упоминается. Единственная улица, носящая его имя, находится в Горловке (непризнанная Донецкая Народная Республика), а Кемеровское высшее военное командное училище связи, названное в его честь, было расформировано в 2009 году.

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