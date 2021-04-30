"Яндекс" выпускает такси в Норвегию

Норвегия должна стать 17-й страной на карте мира, где работает "Яндекс.Такси". В западных странах "Яндекс" предоставляет услуги под брендом Yango. В частности, под этим именем "Яндекс" известен в соседней с Норвегией Финляндией.

Ранее "Яндекс" уже начал работу в странах Балтии, в Финляндии, в Молдавии, Израиле, Гане, Кот-д'Ивуаре и на Украине, правда, в последней стране предоставление услуг пришлось приостановить. Кроме того, не удался "Яндексу" запуск сервиса в Румынии, где модель бизнеса Yango противоречила местному законодательству.

Представители компании заявили, что им крайне интересен рынок Скандинавии, так что в ближайшее время следует ожидать экспансии "Яндекса" в Швецию и Данию.

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