"Убить президента": что пишут белорусские СМИ о фильме-расследовании заговора против Лукашенко

Белорусская пресса пытается разобраться, почему не удалась "Белорусская смута 20/21" и как теперь будут развиваться события в Минске.

Белорусское общество до сих пор обсуждает события последних недель: неудавшийся госпереворот и покушение на главу республики. А фильм, выпущенный государственной телекомпанией ОНТ "Убить президента", прочно возглавил медийный топ страны и благодаря реакции СМИ и соцсетей обрастает если не подробностями, то довольно любопытными психологическими рестрикциями.

Напомним, 17 апреля Москва и Минск заявили о предотвращении покушения на жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. Тогда спецслужбы заявили о задержании в Москве двух граждан Белоруссии — Юрия Зенковича и Александра Федуты, которых обвинили в подготовке покушения на президента республики. Согласно версии ФСБ, теракт должен был состояться 9 Мая в День Победы в Минске.

Скриншот © Youtube/Телеканал ОНТ

Фильм насыщен кадрами оперативной съёмки, комментариями представителей службы безопасности и полностью раскрывает намерения заговорщиков. Предыстория событий начинается с лета 2020-го, когда по линии внешней разведки поступила информация о готовящейся операции "Тишина". Параллельно развивался второй страховочный вариант силовой операции заговорщиков под названием "Белорусский балкон". В поле зрения оказался имеющий гражданство США Юрий Зенкович, работающий на американские спецслужбы, который находился на территории республики и пытался получить сведения об армии, её высшем командовании, будущих учениях.

Вскрытая переписка объясняет многое: и то, кто за ним стоит, и то, какие интересы он преследовал. Оказывается, группа Зенковича была тесно связана с американскими властями, помощь в финансировании госпереворота должны были оказать иностранные спонсоры. Взамен планировалось разграбить страну и распродать по кускам.

Судя по всему, в Белоруссии должен был сработать "чилийский вариант" 1973 года, когда при помощи США военная хунта во главе с Аугусто Пиночетом захватила власть, а смещённый с поста президент Сальвадор Альенде был убит. Апофеозом документальной ленты стало признание основных заговорщиков. Фразы о задачах по захвату власти, уничтожении главы государства и признании себя виновными не оставляют сомнений даже у самых закоренелых скептиков. В фильме также приводится информация о работе сразу нескольких рабочих групп заговорщиков.

Белорусские ресурсы растаскивают по цитатам диалоги и переписку главных фигурантов. Так, "Беларусь сегодня" напоминает о том, что в случае провала заговорщикам светит 30 лет в американской тюрьме.

Фото © Беларусь сегодня

СМИ отметили, что как только заговорщики были задержаны и начали давать показания, то валили всю вину друг на друга, уменьшая своё значение. Политический аналитик Александр Шпаковский высказал в своём телеграм-канале предположение, что это не все данные: зрителей ждёт ещё много сюрпризов, так как в деле всплывут новые подробности, поскольку "следствие дозированно выбрасывает информацию в массы".

— Заговорщики валят вину друг на друга и пытаются прикинуться несчастными овечками. Оказывается, их всех "втянули" и "использовали". Костусева — Федута с Зенковичем, Федуту, соответственно, Зенкович, а самого Зенковича запряг "в качестве технического организатора" какой-то коварный Щигельский — один из лидеров белорусской политической организации в США, — говорит эксперт.

Журналисты БелТА не оставили без внимания момент, что один из лидеров оппозиции Сергей Тихановский, даже находясь за решёткой, искренне хочет посадить "хотя бы за что-то" сына Александра Лукашенко, Николая, в тюрьму.

Конечно, не все белорусские СМИ согласны с позицией властей. Оппозиционеры сочувствуют заговорщикам и высказываются о несправедливости. Так, "Наша нива" приводит свои девять пунктов, которые, по её мнению, ставят под сомнение профессионализм, а также содержательную часть фильма. Среди их доводов встречаются и такие: "эксперт, представленный в фильме, некомпетентен", "Юрий Зенкович просто самозванец", который был нанят "техническим организатором". Кроме того, издание придирается к менее существенным мелочам.

Скриншот © Youtube/Телеканал ОНТ

— В эфире звучат разговоры Сергея Тихановского с адвокатом. Законодательство гарантирует их конфиденциальность, но это не помеха для силовиков и для государственного телевидения, — пишет "Наша нива".

Также, используя стандартный демагогический приём, журналисты издания разбирают ошибку одного из спикеров фильма Святослава Князева, припомнившего несуществующую цитату Маргарет Тэтчер. Речь шла о мнимом высказывании, якобы Тэтчер сомневалась в справедливости того, что Россия одна управляет своими ресурсами. Не вдаваясь в тонкости западной дипломатии, а также намерений западных политиков, напомним, что фильм всё-таки немного про другое.

Белорусское отделение "Радио Свобода" и вовсе полагает, что ключевая роль США так и осталась неподтверждённой. По мнению издания, всё это бездоказательный чёрный пиар — якобы фильм не отвечает на самый главный вопрос: "Был ли заговор?" — так как единственное, чего там много, это разговоров о захвате власти. Но автор уверяет, что разговор — это ещё не заговор. При этом настоящим признаком заговорщиков является конкретный план, предполагающий распределение ролей, обязанностей и сил. Проще говоря, плану недостаёт конкретной воинской части, которая взбунтуется, обозначенных для захвата объектов и точной даты переворота. Без всего этого документалка — обычный чёрный пиар. В стиле: будет покойник — тогда и вызывайте наряд.

Скриншот © Youtube/Телеканал ОНТ

В свою очередь, издание "Солидарность" полагает, что фильм — это лишь некий повод "выбить из Москвы" денег. По мнению экспертов, которых привлекло издание, данный фильм будет неинтересен населению Белоруссии, зато с его помощью можно будет договориться о дополнительном финансировании на "борьбу с империализмом".

— Это необязательно только идеологические игрища. Сейчас, по мнению белорусского руководства, выгодно подыграть Москве, потому что отношения Кремля с Западом и США тоже обострились. Можно послать месседж, дескать, тут идёт такая вселенская борьба с проклятыми империалистами, что ж вы мелочитесь и не даёте денег, — пишет издание.

Пользователи социальных сетей выражались менее сдержанно, чем СМИ. Так, в сообществе "Беларусь Live" во "ВКонтакте" во время обсуждения неприемлемого высказывания Сергея Тихановского началась перепалка между двумя противоборствующими сторонами.







Очевидно, что рядовые граждане настроены к политическим позициям своих противников более чем непримиримо. Искать компромиссные решения, которые были бы более-менее приемлемыми для обеих сторон, люди не хотят.

Фильм "Убить президента" — итог неудавшейся белорусской смуты, которая началась ещё летом 2020-го. Теперь любая уступка оппозиции со стороны Лукашенко будет воспринята народом и органами госбезопасности как предательство. Тем более что обозначенный заговорщиками ультиматум от западных спецслужб, когда за "грехи" отца должен отвечать его несовершеннолетний сын, вынуждает главу страны пересмотреть прежний стиль работы и либо начать реформы политической системы, либо готовиться к эпохе большого трансфера.

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