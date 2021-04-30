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Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

Россияне потерпели первое поражение в текущем сезоне.

30 апреля 2021, 18:05
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира 2021 года, который с 21 мая по 6 июня пройдёт в столице Латвии. После победы над сборной Белоруссии (6:3) в Москве команда Валерия Брагина отправилась в швейцарский город Биль, где у неё запланировано два товарищеских матча против национальной сборной этой страны.

В первой игре сборная Швейцарии обыграла россиян со счётом 3:1. Единственную шайбу в составе российской команды в середине второго периода забросил нападающий Евгений Тимкин. У хозяев площадки голами отметились Киллиан Моттет, Кристоф Берчи и Инти Пестони.

Таким образом, сборная России прерывает свою победную серию, которая составила десять матчей без поражений в текущем сезоне. Ранее россияне выиграли три этапа Еврохоккейтура: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры.

Вторую игру соперники проведут 1 мая.

Хоккей. Товарищеский матч

Швейцария — Россия — 3:1 (1:0; 0:1; 2:0)

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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