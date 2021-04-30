Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира 2021 года, который с 21 мая по 6 июня пройдёт в столице Латвии. После победы над сборной Белоруссии (6:3) в Москве команда Валерия Брагина отправилась в швейцарский город Биль, где у неё запланировано два товарищеских матча против национальной сборной этой страны.