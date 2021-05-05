Возвращение дирижаблей: скоро великаны снова поднимутся в небо
84 года назад в Нью-Джерси под пристальным прицелом кинокамер и на глазах у тысяч зевак сгорел немецкий дирижабль "Гинденбург" — один из флагманов немецкой компании "Цеппелин", а также символ могущества нацистской Германии. Два года назад российская корпорация "Ростех" презентовала проект дирижаблей-трансформеров ДП-3 и дирижаблей линзообразной формы "Аэросмена". Прототипы новых воздухоплавательных аппаратов обещали презентовать в 2021 году. Но, вероятно, эти прототипы останутся только на бумаге. Однако мир стоит на пороге революции в авиаплавании.
Гибель "Гинденбурга"
6 мая 1937 года "Гинденбург" приблизился к швартовочной мачте, находившейся на авиабазе Лейкхерст городка Манчестер-Тауншип в ста километрах от Нью-Йорка. Экипаж дирижабля начал сбрасывать швартовочные канаты, и практически сразу же немецкий гигант загорелся. Впоследствии немецкие и американские специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стал разрыв одного из баллонов с водородом, который воспламенился из-за накопленного статического электричества. В результате трагедии погибло 35 человек (22 члена экипажа и 13 пассажиров) на дирижабле и один рабочий на земле.
Фото © Wikipedia
Гибель "Гинденбурга" поставила крест на эксплуатации пассажирских дирижаблей, хотя многие видят в его падении не стечение обстоятельств, а злой умысел. Во-первых, изначально "Гинденбург" проектировался под наполнение гелием, но немцы были вынуждены переоборудовать его под водород, так как США к тому моменту уже вводили санкции против Третьего рейха и туда входил запрет на экспорт гелия (в то время только американцы добывали его в промышленных масштабах). Несмотря на эти санкции, прибытию немецких цеппелинов на Восточное побережье США никто не препятствовал. А вот дальше начинается странное. Уж больно вовремя произошла авария, её снимали с нескольких ракурсов, и кадры гибели "Гинденбурга" начали активно использовать в пропаганде опасности дирижаблей в целом.
Каждый год в авиакатастрофах гибнут сотни людей, причём, в отличие от трагедии "Гинденбурга", они чаще всего не имеют никаких шансов на выживание, однако никто не прекращает создавать и эксплуатировать самолёты. Не странно ли?
Россия — родина дирижаблей
Если вы хотя бы раз бывали в Петербурге и добирались до Царского Села (Пушкин, Екатерининский парк и дворец, лицей и так далее) на электричке, то проезжали станцию "Воздухоплавательный парк". В стародавние времена недалеко от неё был расположен Учебный воздухоплавательный парк, являвшийся военным учебным заведением Вооружённых сил Российской империи. И именно тут в 1908 году был сооружён первый российский дирижабль. Испытывались на площадке Воздухоплавательного парка и другие аэростаты.
Фото © Wikipedia
После революции эллинг Воздухоплавательного парка, нет, не был разрушен, а продолжил работать по назначению. Советская Россия создала свой первый дирижабль в 1921 году, назывался он, разумеется, "Красная звезда". Но уже в 1926 году воздухоплавательное предприятие на станции "Воздухоплавательный парк" прекратило свою работу. А разработка судов легче воздуха переместилась в город Долгопрудный.
Уже несколько лет на базе Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА), дочерней структуры "Ростеха", ведётся разработка новых дирижаблей, однако дальше демонстрационных макетов и обещаний дело пока не пошло. Идеологом возрождения дирижаблестроения в России выступал бывший гендиректор ДКБА Виктор Голубятников, но в возрасте 55 лет в 2016 году он скоропостижно скончался. С тех пор долгопрудненские дирижабли живут только на чертежах.
Аэровиллы улетели в Израиль
Итак, ДКБА находится в застое и кроме обещаний из Долгопрудного больше ничего не вылетало. Не считать же дирижаблями или новым словом в авиатехнике рекламные аэростаты. Однако до недавнего времени в России существовала ещё одна компания, которая профилировалась на разработке и выпуске аэростатов, дирижаблей и другой воздухоплавательной техники. Компания "Росаэросистемы" рассчитывала в 2020-е годы презентовать в России дирижабль нового типа "Атлас".
— Самолёты падали и продолжают падать, в этих катастрофах практически никто не выживает. Почему же "Гинденбург", при падении которого половина людей выжила, стал поводом для приостановки эксплуатации и развития воздухоплавания в принципе, — рассуждает директор по коммерции компании Atlas LTA Михаил Талесников.
Фирма Atlas LTA была зарегистрирована в Израиле в 2019 году, её создатели перебрались в эту страну после того, как в России бизнес у них не заладился. Причиной проблем стали задержки выплат по госконтрактам, которые получали "Росаэросистемы". В итоге инновационный дирижабль, способный самостоятельно регулировать свой балластный вес и перевозить до 20 пассажиров, вероятнее всего, поднимется в воздух уже в 2023 году, но не в России, а в Израиле.
По задумке разработчиков, их дирижабль "Атлант" в жёстком корпусе будет способен выполнять множество задач — от доставки грузов в труднодоступную местность до борьбы с лесными пожарами и монтажа высотных сооружений, а также служить в качестве "воздушной яхты".
По словам разработчиков "Атланта", до активного применения дирижаблей новой конструкции осталось совсем немного времени. Ситуацию с реабилитацией воздухоплавательных судов исправили дроны. Сейчас уже понятно, что законы, регулирующие движение в небе, необходимо корректировать в связи с появлением новых видов техники, в том числе и дирижаблей.
Грузовые "Атланты" могут двигаться в воздухе без пилота по заданному маршруту. Причём грузоподъёмность и, что самое главное, энергозатраты на перемещение одной тонны груза на тысячу километров снизятся кратно.
Дирижабли, лишённые многих недостатков турбореактивной пассажирской авиации, могут стать и инструментом для развития региональных перелётов, открыть новые грузовые маршруты и обеспечить богатых клиентов новым форматом отдыха.
Взлетят ли дирижабли в России? До сих пор это открытый вопрос, революция в воздухе уже не за горами. "Гинденбург", сгоревший под Нью-Йорком, погиб не напрасно.
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