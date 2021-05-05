Возвращение дирижаблей: скоро великаны снова поднимутся в небо

84 года назад в Нью-Джерси под пристальным прицелом кинокамер и на глазах у тысяч зевак сгорел немецкий дирижабль "Гинденбург" — один из флагманов немецкой компании "Цеппелин", а также символ могущества нацистской Германии. Два года назад российская корпорация "Ростех" презентовала проект дирижаблей-трансформеров ДП-3 и дирижаблей линзообразной формы "Аэросмена". Прототипы новых воздухоплавательных аппаратов обещали презентовать в 2021 году. Но, вероятно, эти прототипы останутся только на бумаге. Однако мир стоит на пороге революции в авиаплавании.

Гибель "Гинденбурга"

6 мая 1937 года "Гинденбург" приблизился к швартовочной мачте, находившейся на авиабазе Лейкхерст городка Манчестер-Тауншип в ста километрах от Нью-Йорка. Экипаж дирижабля начал сбрасывать швартовочные канаты, и практически сразу же немецкий гигант загорелся. Впоследствии немецкие и американские специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стал разрыв одного из баллонов с водородом, который воспламенился из-за накопленного статического электричества. В результате трагедии погибло 35 человек (22 члена экипажа и 13 пассажиров) на дирижабле и один рабочий на земле.

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Гибель "Гинденбурга" поставила крест на эксплуатации пассажирских дирижаблей, хотя многие видят в его падении не стечение обстоятельств, а злой умысел. Во-первых, изначально "Гинденбург" проектировался под наполнение гелием, но немцы были вынуждены переоборудовать его под водород, так как США к тому моменту уже вводили санкции против Третьего рейха и туда входил запрет на экспорт гелия (в то время только американцы добывали его в промышленных масштабах). Несмотря на эти санкции, прибытию немецких цеппелинов на Восточное побережье США никто не препятствовал. А вот дальше начинается странное. Уж больно вовремя произошла авария, её снимали с нескольких ракурсов, и кадры гибели "Гинденбурга" начали активно использовать в пропаганде опасности дирижаблей в целом.

Каждый год в авиакатастрофах гибнут сотни людей, причём, в отличие от трагедии "Гинденбурга", они чаще всего не имеют никаких шансов на выживание, однако никто не прекращает создавать и эксплуатировать самолёты. Не странно ли?

Россия — родина дирижаблей

Если вы хотя бы раз бывали в Петербурге и добирались до Царского Села (Пушкин, Екатерининский парк и дворец, лицей и так далее) на электричке, то проезжали станцию "Воздухоплавательный парк". В стародавние времена недалеко от неё был расположен Учебный воздухоплавательный парк, являвшийся военным учебным заведением Вооружённых сил Российской империи. И именно тут в 1908 году был сооружён первый российский дирижабль. Испытывались на площадке Воздухоплавательного парка и другие аэростаты.

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После революции эллинг Воздухоплавательного парка, нет, не был разрушен, а продолжил работать по назначению. Советская Россия создала свой первый дирижабль в 1921 году, назывался он, разумеется, "Красная звезда". Но уже в 1926 году воздухоплавательное предприятие на станции "Воздухоплавательный парк" прекратило свою работу. А разработка судов легче воздуха переместилась в город Долгопрудный.

Уже несколько лет на базе Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА), дочерней структуры "Ростеха", ведётся разработка новых дирижаблей, однако дальше демонстрационных макетов и обещаний дело пока не пошло. Идеологом возрождения дирижаблестроения в России выступал бывший гендиректор ДКБА Виктор Голубятников, но в возрасте 55 лет в 2016 году он скоропостижно скончался. С тех пор долгопрудненские дирижабли живут только на чертежах.

Аэровиллы улетели в Израиль

Итак, ДКБА находится в застое и кроме обещаний из Долгопрудного больше ничего не вылетало. Не считать же дирижаблями или новым словом в авиатехнике рекламные аэростаты. Однако до недавнего времени в России существовала ещё одна компания, которая профилировалась на разработке и выпуске аэростатов, дирижаблей и другой воздухоплавательной техники. Компания "Росаэросистемы" рассчитывала в 2020-е годы презентовать в России дирижабль нового типа "Атлас".

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— Самолёты падали и продолжают падать, в этих катастрофах практически никто не выживает. Почему же "Гинденбург", при падении которого половина людей выжила, стал поводом для приостановки эксплуатации и развития воздухоплавания в принципе, — рассуждает директор по коммерции компании Atlas LTA Михаил Талесников.

Фирма Atlas LTA была зарегистрирована в Израиле в 2019 году, её создатели перебрались в эту страну после того, как в России бизнес у них не заладился. Причиной проблем стали задержки выплат по госконтрактам, которые получали "Росаэросистемы". В итоге инновационный дирижабль, способный самостоятельно регулировать свой балластный вес и перевозить до 20 пассажиров, вероятнее всего, поднимется в воздух уже в 2023 году, но не в России, а в Израиле.

По задумке разработчиков, их дирижабль "Атлант" в жёстком корпусе будет способен выполнять множество задач — от доставки грузов в труднодоступную местность до борьбы с лесными пожарами и монтажа высотных сооружений, а также служить в качестве "воздушной яхты".

Фото © Atlas

По словам разработчиков "Атланта", до активного применения дирижаблей новой конструкции осталось совсем немного времени. Ситуацию с реабилитацией воздухоплавательных судов исправили дроны. Сейчас уже понятно, что законы, регулирующие движение в небе, необходимо корректировать в связи с появлением новых видов техники, в том числе и дирижаблей.

Грузовые "Атланты" могут двигаться в воздухе без пилота по заданному маршруту. Причём грузоподъёмность и, что самое главное, энергозатраты на перемещение одной тонны груза на тысячу километров снизятся кратно.

Фото © Atlas

Дирижабли, лишённые многих недостатков турбореактивной пассажирской авиации, могут стать и инструментом для развития региональных перелётов, открыть новые грузовые маршруты и обеспечить богатых клиентов новым форматом отдыха.

Взлетят ли дирижабли в России? До сих пор это открытый вопрос, революция в воздухе уже не за горами. "Гинденбург", сгоревший под Нью-Йорком, погиб не напрасно.

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