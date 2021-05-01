Зелёный пацан: зачем Зеленскому роль слуги

"Они Васю Векшина раскололи, а Вася Векшин не зелёный пацан был!" — Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя").

Говорил дело Глеб Жеглов Володе Шарапову: зелёного пацана легче расколоть, чем не зелёного. И чтобы не зелёного расколоть, самому матёрым нужно быть. А зелёный пацан и сам расколется.

Мы же помним, как всё начиналось: надписи ЗЕ, фильм "Слуга народа" и всеобщее воодушевление — ну не может герой такого сериала не соответствовать роли!

Вечная наивность человечества — а профессия не всегда определяет личность. Гитлер вон вообще акварели рисовал.

Отвлекаясь от украинского лидера, посмотрим на записи в соцсетях людей, которые приписывают себе хорошие лица. Они пишут теперь так: "задержали преподавателя", "арестовали учёного". Попытка очеловечить персонажей через род занятий. Не просто буйная городская сумасшедшая задержана за то, что бросалась на полицейских во время несанкционированных акций, а "преподаватель".

Вот недавно один "преподаватель" аспирантку расчленил и по частям в Фонтанке пытался утопить — сильно ему профессия подсобила?

Вот и артист Зеленский купался в лучах славы — и профессия настолько прилипла к личности, что довела до президентского поста. (В каком отчаянии должен был находиться избиратель, чтобы выбрать на пост президента образ из сериала, — тема отдельной диссертации психотерапевта.)

Но прошли месяцы, и сериал "Слуга народа" даже пересматривать невозможно — настолько разные эти президенты, киношный и реальный.

Фото © ТАСС / Zuma

"Я вам не лох", — говорил Зеленский украинским боевикам в Донбассе. Уже тогда он чувствовал, что надо оправдываться. Но вот прошло время — и теперь люди поважнее боевиков с передовой качают головой, глядя на украинского президента.

Он же сам это чувствует, артисты — существа чувствительные: роль пошла не так, зал реагирует плохо, партнёры невпопад подают реплики, режиссёр сердится...

Столько воодушевления было, когда поговорил с Байденом по телефону, а вот вышел на сцену — и запорол роль. Зеленский бросился в бой: снова поехал на передовую, грозил агрессивной России, что броня крепка и танки его быстры (как по-украински "броня" и как по-украински "танки"?).

Но лишь только Россия объявила проверку боеготовности на юге, куда-то пыл подрастерялся — тишина воцарилась в киевских кабинетах. И из Вашингтона никто не позвонил, не сказал, мол, давай, вперёд, мы прикроем.

То есть они бы рады прикрыть, да вот бросать своих солдат умирать за Украину неохота. Возьми, парень, патроны, и давай сам.

Но нет, так сказать не могли. Давай сам — это не про Зеленского. Все его последующие действия только показывают, как его начальство меняло план на ходу, и вот он уже обращается к Путину с предложением о встрече. Обсудить Донбасс. То есть регион, который Украина считает своим.

Владимир Путин ответил так, как отвечают человеку слабому и запутавшемуся: спокойно, с расстановкой разъяснил ситуацию. Донбасс не вассал России, поэтому по Донбассу все вопросы к руководителям ДНР и ЛНР. А они уже могут потом сами попросить вмешаться в переговоры Россию — как гаранта Минских соглашений.

Фото © ТАСС / Zuma

Но Зеленский совсем забыл свою роль в сериале, он стал так открыто раскрывать режиссёров, которые прорабатывают ему рисунок роли, что даже те удивились. Вот он требует расширить "нормандский формат" США, Британией и Канадой — Европа, похоже, уже перестала во всём поддерживать проект "Украина", нужно прямое вмешательство кураторов. Но кто же по ходу спектакля вводит посторонних героев из других пьес?

Для Зеленского наступил момент, когда уже и выхода никакого не просматривается. Войны кураторы испугались, спасать Украину деньгами не особо торопятся, "Северный поток – 2" уже неотвратимая реальность. Теперь только одно остаётся — и Зеленский просит Путина просто о встрече. Чтобы хотя бы иллюзию создать некой позитивной деятельности.

Естественно, Путин предлагает Зеленскому приехать в Москву, рассказать обо всём, чем он так взволнован. Его здесь выслушают, дадут салфетки высморкаться и, может, даже чаю нальют.

Но Зеленский предлагает встречу на нейтральной территории и тычет бессистемно пальцем по карте: а вот вам Ватикан!

Видимо, и сам Ватикан не в курсе такой внешнеполитической активности "слуги народа".

В Кремле не без улыбки пожимают плечами: ни Ватикан, ни Москва не в курсе фантазий украинского президента. Он уже дал задание готовить встречу с Путиным, но Путин даже в планах пока такую встречу не держит. Нужно понимание предмета разговора. О реальном улучшении отношений или продолжение старой песни про Крым и Донбасс?

А как, интересно, представлялась бы эта встреча в Ватикане Зеленскому? Как в сериале "Молодой папа"? Облобызать руки кардиналам и приложиться губами к мантии понтифика? Потом выйти на балкон над площадью Петра и провозгласить, что Донбасс принимает католичество? Нет, серьёзно, что воображал себе "слуга народа"?

Впрочем, это уже неинтересно. Этот сериал заканчивается, даже не увлекая завязкой. Правильно посоветовал Сергей Лавров Зеленскому пересмотреть "Слугу народа" и понять, что в жизни он стал полным антагонистом своего героя: внутри страны перераспределение финансовых потоков между приближёнными, вне страны по-прежнему разрушение всех связей с соседями.

Если и слуга, то не народа. А со слугами даже у хозяев разговор короткий, только приказами. Остальные же напрямую общаются с хозяевами, а слуге даже трость в прихожей не всегда дают подержать.

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