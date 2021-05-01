В восьмом сезоне детского "Голоса" победил взрослый человек с лицом мальчика

12-летний Владислав Тюкин не был фаворитом, но покорил зрителей Первого канала песней "Не отрекаются, любя".

Питер…

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Подросток из Санкт-Петербурга выступал от команды Светланы Лободы, которая весь сезон промахивалась с репертуаром, но в финале произошло маленькое чудо: случилось 100%-ное попадание харизмы и композиции. Владислав Тюкин — интеллигентный мальчик с богатым культурным бэкграундом. Надо признать, что на нашей сцене едва ли найдутся взрослые, состоявшиеся артисты, которые смогли бы исполнить эту песню так же глубоко и проникновенно.





Пронесло

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Лиза Трофимова считалась одной из фавориток восьмого сезона, несмотря на давление, которое оказывали хейтеры на решение Крида взять её в финал. Напомним, что многим зрителям не понравилось, что она — дочь известного артиста Сергея Трофимова, они видели в этом кумовство, но результат финального голосования расставил всё по своим местам. Девочка и правда полюбилась аудитории, у неё и правда прекрасные вокальные данные, и она не стесняется своего родства, что доказала, исполнив в финале песню отца "Я скучаю по тебе". Тот факт, что она не победила, стал облегчением для всех, иначе скандала, аналогичного тому, что разгорелся с дочерью певицы Алсу в шестом сезоне, было бы не избежать. Слава богу, обошлось.





Не поражение

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

13-летняя Мария Политикова обладает сильнейшим голосом и в финале оказалась заслуженно, но вот с репертуаром вновь вышла накладка. Зрители разделились на тех, кто считает, что "Последняя поэма" явно не подходит для её вокала, и тех, кто уверен в том, что Маша переволновалась. Как бы то ни было, девочка с благодарностью приняла результаты зрительского голосования, и третье место в проекте для неё — не поражение, а очередной чекпоинт. А вот наставник Маши — Баста — оказался лучшим из судей по версии финального голосования. Этот результат тоже нельзя было предсказать, потому что на протяжении всего восьмого сезона больше всего хвалебных комментариев в социальных сетях и в "Ютубе" зрители посвящали Егору Криду. Впрочем, если бы голосование проходило на этих площадках, то, вполне возможно, он и победил бы.





Остальные

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Тимофей Завалинич, Кира Гоголадзе, Юлия Гаврилова, София Фанта, Анна Волкова и Алиса Трифонова не смогли пройти в суперфинал. Можно не соглашаться с решением голосования, обсудить ошибки наставников, найти изъяны в самом формате шоу, но всё это не будет иметь отношения к сути проекта: побеждает не логика, а эмоции. Хотя и без логики тут не обошлось.

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

У многих финалистов были моменты, когда они доводили зрителей до мурашек, но так получилось, что к Светлане Лободе шло больше детей с сильными голосами. Украинская певица во время всего сезона ловила хайп, беспечно относилась к судьбам своих птенцов, ошибалась с репертуаром, но в итоге у неё просто было больше шансов с точки зрения вокальных возможностей. С Владом Тюкиным было чистое попадание в аудиторию Первого канала. Номер зацепил зрителей в возрасте, которых у телеканала просто больше, чем тех, кто слушает Цоя, Шакиру, Лазарева или Aerosmith.

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