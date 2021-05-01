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В Москву доставили Благодатный огонь

Уже совсем скоро православные христиане встретят праздник Пасхи.

1 мая 2021, 18:16
<p>Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в Москву из Иерусалима частичку Благодатного огня. Самолёт со святыней приземлился в аэропорту Внуково. Как сообщает ТАСС, делегацию возглавляет председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

В ближайшее время Благодатный огонь будет передан в 25 городов и регионов России, а также в 15 храмов столицы.

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Также святыню привезли в Ставрополь. Северный Кавказ стал первым регионом в России, куда доставили Благодатный огонь.

Фото © gubernator.stavkray.ru

Фото © gubernator.stavkray.ru

По словам сенатор Михаила Афанасова, возглавлявшего делегацию региона, в этом году доставить частицу Святого Света удалось гораздо быстрее. Он отметил, что в ближайшие часы "Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края".

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Напомним, что Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня сегодня около двух часов дня. Лайф показывал видео схождения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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