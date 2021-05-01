В Москву доставили Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в Москву из Иерусалима частичку Благодатного огня. Самолёт со святыней приземлился в аэропорту Внуково. Как сообщает ТАСС, делегацию возглавляет председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

В ближайшее время Благодатный огонь будет передан в 25 городов и регионов России, а также в 15 храмов столицы.

Также святыню привезли в Ставрополь. Северный Кавказ стал первым регионом в России, куда доставили Благодатный огонь.

По словам сенатор Михаила Афанасова, возглавлявшего делегацию региона, в этом году доставить частицу Святого Света удалось гораздо быстрее. Он отметил, что в ближайшие часы "Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края".

Напомним, что Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня сегодня около двух часов дня. Лайф показывал видео схождения.

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