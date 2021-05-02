Путин поздравил православных верующих с Пасхой
Ранее российский лидер принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя.
Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил с наступлением праздника Пасхи православных христиан и всех россиян, кто сегодня отмечает Светлое Христово Воскресение. Обращение российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", — отметил глава государства.
Также в своём поздравлении Путин подчеркнул "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране. По словам президента, церковь заботится о продвижении высоких идеалов и семейных традиций, а также много делает для решения насущных социальных проблем.
Напомним, российский лидер принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Как уже писал Лайф, торжественный молебен проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.
Выбор редакции
Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца
Врачи рассказали москвичам, как обезопасить себя от коронавируса в праздники
В России за сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Комментариев: 0