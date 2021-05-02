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Путин поздравил православных верующих с Пасхой

Ранее российский лидер принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя.

2 мая 2021, 06:35
<p>Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с наступлением праздника Пасхи православных христиан и всех россиян, кто сегодня отмечает Светлое Христово Воскресение. Обращение российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", — отметил глава государства.

Также в своём поздравлении Путин подчеркнул "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране. По словам президента, церковь заботится о продвижении высоких идеалов и семейных традиций, а также много делает для решения насущных социальных проблем.

"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой

"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой

Напомним, российский лидер принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Как уже писал Лайф, торжественный молебен проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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