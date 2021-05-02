Путин поздравил православных верующих с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил с наступлением праздника Пасхи православных христиан и всех россиян, кто сегодня отмечает Светлое Христово Воскресение. Обращение российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Также в своём поздравлении Путин подчеркнул "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране. По словам президента, церковь заботится о продвижении высоких идеалов и семейных традиций, а также много делает для решения насущных социальных проблем.