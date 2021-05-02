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Папа римский поздравил православных христиан с Пасхой

Также понтифик выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле, где в результате давки на религиозной церемонии погибло более 40 человек.

2 мая 2021, 11:21
<p>Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / ЕРА

Папа римский Франциск во время своей традиционной воскресной проповеди поздравил православных верующих с Пасхой.

"Самые тёплые поздравления моим дорогим братьям и сёстрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!", — приводит ТАСС слова понтифика.

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Также папа римский выразил соболезнования по поводу трагедии в Израиле, где давка на религиозной церемонии привела к жертвам. Как писал Лайф, трагедия произошла 29 апреля в районе горы Мерон. Во время давки погибло свыше 40 человек, ещё более ста пострадали. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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