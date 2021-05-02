Папа римский поздравил православных христиан с Пасхой

Также папа римский выразил соболезнования по поводу трагедии в Израиле, где давка на религиозной церемонии привела к жертвам. Как писал Лайф, трагедия произошла 29 апреля в районе горы Мерон. Во время давки погибло свыше 40 человек, ещё более ста пострадали. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.