Стало известно, когда на Землю упадёт вышедшая из-под контроля китайская ракета

Вышедшая из-под контроля тяжёлая ракета-носитель "Чанчжэн-5" упадёт на Землю примерно 8 мая 2021 года, заявил в интервью CNN представитель Министерства обороны США Майк Ховард. Астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл в свою очередь уточнил, что это может случиться "от 8 до 10 мая".

По опубликованным данным, траекторию движения ракеты постоянно отслеживает Космическое командование США. Отмечается, что обеспокоенность вызывает внушительный вес "Чанчжэн-5" — 22 тонны, поскольку столь тяжёлый объект не может полностью сгореть в атмосфере. В то же время астрофизик заверил, что это "не конец света".

"Не думаю, что люди должны принять меры предосторожности. Риск того, что будет нанесён какой-то вред или что она кого-то ударит, довольно мал — пусть и не ничтожен, это может случиться, но риск удара невероятно мал. Так что лично я бы из-за этого ни на минуту не потерял сон", — сказал Макдауэлл.

В то же время учёный признал, что предсказать место падения обломков ракеты невозможно. По его словам, они мчатся со скоростью примерно 29 тысяч километров в час, и за период от 8 до 10 мая "Чанчжэн-5" облетит вокруг Земли 30 раз. Он добавил, что желающим поспорить насчёт точки приземления стоит сделать ставку на Тихий океан — он занимает на поверхности планеты самые огромные территории.

Напомним, ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5", или Long March 5) запущена 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она доставила на околоземную орбиту базовый модуль своей будущей космической станции "Тяньхэ". Её планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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