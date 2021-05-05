Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи обновил свой исторический максимум, добравшись до 3631,12 пункта. Такие данные опубликованы на официальном сайте биржи.

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Ещё вчера показатели равнялись 3577,21, а за половину сегодняшнего дня котировки подскочили на 50 с лишним пунктов. Предыдущий рекорд — 3628,43 пункта.

Напомним, Лайф ранее писал о том, почему может упасть курс доллара и что угрожает рублю.

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