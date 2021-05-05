Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
За полдня показатели подскочили на 50 с лишним пунктов.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Индекс Московской биржи обновил свой исторический максимум, добравшись до 3631,12 пункта. Такие данные опубликованы на официальном сайте биржи.
Фото © Мосбиржа
Ещё вчера показатели равнялись 3577,21, а за половину сегодняшнего дня котировки подскочили на 50 с лишним пунктов. Предыдущий рекорд — 3628,43 пункта.
Напомним, Лайф ранее писал о том, почему может упасть курс доллара и что угрожает рублю.
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