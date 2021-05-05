400 американских "спартанцев" могут присесть на 20 лет: чем выложена дорога на Капитолий?

Потрясающая история: около 400 протестующих в США ожидают приговора (до 20 лет заключения) из-за причастности к т.н. "атаке на Капитолий". Той, которая прошла около четырёх месяцев назад и была, как подозревают, операцией спецслужб. Неудивительно, так как сразу после "отражения" атаки демократы порешали все свои дела в отношении ущемления трампистов за считаные секунды и получили чистое моральное преимущество перед самим Трампом в том смысле, что конгресс строем проголосовал за результаты Джо Байдена, несмотря на существенные сомнения и множественные нарушения в ходе избирательной кампании.

Кстати, о четырёхстах подследственных и подсудимых. Речь идёт не только о тех, кто был в самом здании в момент самого "штурма", не фотографировался с колоритными персонажами в шкурах и с рогами на голове, но и о тех, кто просто был рядом и выражал своё возмущение происходящим вокруг выборов...

Юристы называют это коллективное дело самым масштабным в истории США (любят они всё самое большое!) и по количеству привлечённых к ответственности любителей "теории заговора", и по количеству привлечённых экспертов.

В отношении всего этого протестного контингента представители американского истеблишмента (вернее, его "демчасть") хранят настоящий "обет молчания" (omerta), одновременно не стесняясь поучать своих коллег, российские власти, как им обходиться со своими буйными политизированными маргиналами, атакующими полицию, пытающимися деанонимизировать членов их семей, и прочее.

Не лучше ли заглянуть в свой глаз: вероятнее всего, американцы там обнаружат не одно бревно, а целый лесосплав.

Впрочем, о чём это я? Те заявления, которые мы регулярно слышим из Брюсселя и Вашингтона, совершенно лицемерного свойства и, пожалуй, уже давно являются примерами хрестоматийных двойных стандартов.

Однако, почувствовав безнаказанность, американский истеблишмент и та часть европейской элиты, которые гордо именуют себя "атлантистами", пришли лишь к одному: решение своих проблем и того, что они называют национальными интересами, возможно только путём умножения лжи и нагромождения всё новых и новых обвинений, на который они вступили, и сходить с которого, похоже, совсем не собираются.

На этом пути чёрное объявляется белым, а белое чёрным так же легко, как если бы вы переворачивали монету, вертя её между пальцами.

Результат, впрочем, последовал быстро и оказался неизбежным: обвиняемые в "нарушении прав человека" (о, эти обтекаемые формулировки!), естественные конкуренты — Россия и Китай, ощущая опасность в лице G7 и НАТО, объединили свои усилия по созданию системы коллективной безопасности.

К ним одна за другой присоединяются те страны, кто уже испытал на себе западное лицемерие и поразился его системности. Достаточно взглянуть на результаты голосований в ООН несколько лет назад и сейчас.

Посмотрим, как будут выкручиваться из этой ситуации евроатлантисты — старый мир они разрушили, а новый так и не построили. Крыши над их буйными головушками в виде международных соглашений уже нет, а пресловутое изменение климата — это воистину палка о двух концах.

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