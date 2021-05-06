В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности
До 7 мая стоит опасаться ветра, порывы которого будут набирать скорость 15–17 метров в секунду.
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В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом на своём сайте сообщает Гидрометцентр.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
В столице и в Подмосковье предупреждение о ветре с порывами 15–17 метров в секунду, а днём в четверг — и до 20 метров в секунду будет действовать до 7 мая.
Напомним, в едва начавшемся мае это уже далеко не первый раз, когда властям приходится предупреждать россиян об опасности, которую представляет погода. В прошлый раз она безумствовала 4-го числа.
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