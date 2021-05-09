Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

После Парада Победы президент России Владимир Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память павших в войне воинов. По традиции с Красной площади российский лидер направился в Александровский сад, где солдаты Президентского полка во время церемонии устанавливают венок у Вечного огня от имени главы государства.

Как можно наблюдать на кадрах, красные розы в венках выложили в виде знака бесконечности. Президенты поправили ленты в цветах национальных флагов и склонили головы перед могилой в минуте молчания. Затем прозвучали гимны России и Таджикистана.

Ранее мы писали, что Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Глава государства во время своего выступления подчеркнул, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.

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