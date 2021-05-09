Кто скорбит и кается в День Великой Победы

Виктор Анатольевич Шендерович в очередной раз одарил мир призывом покаяться за Победу 9 Мая. Его поддержал стройный хор голосов. В комментариях даже всерьёз прозвучали мнения, что речь Виктора Анатольевича войдёт в учебники по отечественной публицистике.

У русского либерала есть хорошая партийная традиция — каждый год перед Днём Победы он просыпается и заводит свою унылую, набившую оскомину песнь. "Завалили трупами", "два преступных режима", "пакт Молотова – Риббентропа", "миллионы изнасилованных немок" — риторика известна, каждое соображение прозвучало примерно тысячу раз, ничего нового они не говорят. А говорят, по сути, одно: Советский Союз виноват, Сталин — тиран, молись и кайся.

И каждый год я наблюдаю в Сети одну и ту же картину: потомки народа-победителя оправдываются за подвиг своих дедушек и бабушек перед людьми с лицами разной степени светлости. Российскую либеральную интеллигенцию раздражает в этот день буквально всё: Парад Победы, "Бессмертный полк", дети в военной форме, "бряцание оружием". Каждый год скрупулёзно подсчитываются затраты на праздник и громогласно провозглашается: Отдали б лучше ветеранам". Звучит неизменное — "День памяти и скорби".

В День Победы мне и моим соотечественникам предлагается скорбеть и испытывать глубокое чувство вины за преступления советского режима.

Так как смотреть на это всё молча нет никакой возможности, сегодня я хочу обратиться к коллективному скорбящему либералу, даже не к условному Шендеровичу, а ко всем, кто его так или иначе поддерживает.

Дорогой либерал! Мой дедушка воевал (наверняка как и ваш) моя бабушка — герой трудового тыла. Вообще, в России нет семьи, которой эта война не коснулась бы. И победили именно они. Мой и ваш дедушки. Не товарищ Сталин, не режим, а простые советские люди, к которым домой пришёл враг. Всем, для кого в этой войне "всё не так однозначно", я настоятельно рекомендую прочесть материалы Нюрнбергского процесса и ознакомиться с планом ОСТ.

Дело в том, что, если б для моего деда "всё было не так однозначно", — никакой Виктор Анатольевич Шендерович сегодня бы не высказывался, а, скорее всего, украшал бы собою чей-нибудь кабинет. И вовсе не в виде портрета. Как и многие сегодняшние гуманисты.

Уважаемый коллективный либерал! Запомни, а лучше запиши: 22 июня — День памяти и скорби. 9 мая — День Великой Победы. День, когда моя страна одолела абсолютное и самое страшное зло за всю историю человечества. День, когда жизнь победила смерть.

Если бы его не случилось — мы бы не имели никакой возможности вести тонкие интеллектуальные дискуссии о кровавом режиме, потому что большинства из нас вовсе бы не было.

Никакой неоднозначности ни в общечеловеческом, ни в правовом поле нет — каждый юрист знает: материалы Нюрнберга расставили все точки в истории. И сомнению решения по Нюрнбергскому процессу подвергаться не могут, больше того, в большинстве стран за это предписана уголовная ответственность.

И ты, дорогой коллективный либерал, сколько угодно можешь кричать про государственную казёнщину, возмущаться патриотической риторикой и подсчитывать траты на салют. Но с "Бессмертным полком" выйдет не чиновничество, точнее, не только оно. А выйдут те же самые простые люди, благодарные, в отличие от тебя, за то, что могут просто жить. Люди, которые знают родную историю и, в отличие от тебя, испытывают благодарность.

И да, я не припомню, чтобы мой воевавший дедушка 9 Мая скорбел. Не припомню, чтобы бабушка каялась. День Победы всегда был великим праздником. И я буду праздновать.

А скорбеть сегодня, как по мне, могли бы потомки Адольфа Алоисьевича Гитлера, им есть, о чём сожалеть. В обнимку с Виктором Анатольевичем Шендеровичем, конечно, и его идейными сторонниками.

Всех, кто помнит и благодарен, — с праздником! С Днём Великой Победы!

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