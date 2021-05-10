Угрюм-река, экс-главврач омской больницы, где спасли Навального, и тонны грязи на режим: почему исчезновение министра так обеспокоило либералов

Квадроциклы — зло. Мы же помним, как на квадроцикле чуть не погиб Борис Абрамович Березовский, как на квадроцикле погибла известная актриса с мужем, да и почти каждый может припомнить друзей, которые поломались на этих машинах. Но никогда ещё поездка на квадроцикле не привлекла такого внимания неравнодушной общественности, мировой прессы и кружка вышивальщиц города Хайфы.

А всего-то стоило главе Омского Депздрава Александру Мураховскому на длинные праздники отправиться на охоту в село Поспелово, как журналистам и активистам пришлось учить новый для себя топоним — Большие Уки.

Вы вообще представляете себе, что такое — территории вокруг Омска? Это же шикарные леса, реки, болота и всё, куда может поехать мужчина в выходные с друзьями и ружьём.

За такую девственную природу людям в остальном мире приходится нехило платить, чтобы приобщиться. Не надо было только квадроциклом увлекаться. В нем самое подлое — ложное ощущение безопасности. Четыре колеса, все дела. А потом бац — и ты уже висишь на дереве со сломанными конечностями.

Короче, в пятницу мы узнали, что Мураховский пропал. Сколько ещё мужчин пропало в длинные выходные по всей стране, мы так и не узнали и не узнаем, потому что их жёны не скажут, что те им плели, вернувшись, — про НЛО, чёрные дыры, гурий и похищение.

Но глава Депздрава Мураховский не просто мужчина — он бывший начальник больницы, которой не повезло вытаскивать Навального из комы, за что тамошний коллектив и он лично получили тонны грязи и оскорблений. Давненько нежные уста ведущих оппозиционных радиостанций не извергали столько подлого дерьма, как на головы Мураховского лично и других врачей этой больницы. И всё за то, что они не нашли в рамках своей технической оснащённости столь необходимых следов "Новичка" в организме пациента.

И вот Мураховский пропал на охоте — и те же люди, которые лили на него грязь, завопили об "очередном преступлении кровавого режима". В омских лесах, дескать, длинная рука Кремля дотянулась-таки до врача. Месяцами ранее эти же люди вопили о том, что Мураховского — проклятого Менгеле омского концлагеря — наградили должностью министра здравоохранения за то, что он практически убил Навального. А теперь рука Кремля и Петров с Бошировым в костюме медведя. Одном на двоих.

Не ждите логики от этих людей. Если бы они ей владели, им бы не пришлось ходить с надписью free nawalny по всей заднице. У них другие задачи. Хомячки и сумасшедшие стали тут же распространять весть об убиении Кремлём Мураховского по всем сетям и вотсапам.

Тут же подтянулись западные СМИ с характерными заголовками: "Бывший главный врач Навального пропал без вести в России", "Александр Мураховский не вернулся с охоты в пятницу. Он лечил противника Кремля Алексея Навального сразу после атаки ядом" (Tagesspiegel).

"Врач Навального "исчез" во время охоты. Александр Мураховский солгал общественности прошлым летом, сказав, что Навальный не был отравлен. Это уже третий врач Навального, который "исчез" (Bild).

"После того как в последние месяцы умерли два других омских врача Навального, промежуточное исчезновение Мураховского вызвало ажиотаж в российских СМИ" (FAZ).

Я так понимаю, что на деле умер от сердечного приступа только один, но если у них Навальный ходит убитым уже несколько месяцев подряд, то речь идёт тупо о дезинформации, которая хороша на священной войне против "Рашки".

Тем временем в России: "Полиция официально подтвердила пропажу главы омского Минздрава Александра Мураховского. Его поиски продолжаются вторые сутки".

"Министр уехал на охоту в лес 7 мая из деревни Поспелово Большеуковского района. Пока найден только его квадроцикл в 6,5 километра от охотбазы. В районе развернули штаб, пригнали технику повышенной проходимости — для поисков в болотах. Также задействованы вертолёт и беспилотные летательные аппараты".

"Поиски предположительно министра здравоохранения развернули в Большеуковском районе — 7 мая он уехал на квадроцикле с охотбазы в деревне Поспелово. Почти сутки его пытались найти знакомые, теперь подключились полиция, Росгвардия, охотинспекторы и местные жители".

То есть началась широкомасштабная операция по поиску пропавшего врача — Росгвардия, МЧС, беспилотники, все дела...

И вот сегодня: "Главу омского Минздрава Александра Мураховского нашли живым спустя трое суток поисков".

"Министр вышел к людям сам в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки".

"Омского министра Александра Мураховского, которого искали в лесу трое суток, отпустили из больницы. С ним всё в порядке, он приходит в себя в деревне Поспелово".

Видимо, после аварии с квадроциклом охотник пошёл пешком и за три дня преодолел почти сорок километров через леса и болота. Ну что, нормально для сибиряка.

И знаете, что тут же начала качать оппозиция с кашей вместо мозгов? Вы правильно угадали ход их "мысли": "Путин испугался!", "Ощущение, что Мураховский не просто оказался жив, а его отпустили, потому что поднялась грандиозная шумиха" и так далее. Уже даже импотентный политик Яшин что-то вякнул. А это, конечно, самый главный показатель волны народного недовольства...

Действительно, только истерика "Медиазоны" вокруг Мураховского и боязнь народного гнева, который в очередной раз за последние два месяца выльется в миллионные демонстрации по всей стране, заставили Кремль выпустить из цепких лап свою жертву. Погодите, он же ещё 6 мая был ненавистным карателем, а сегодня он уже новая жертва.

Но я же говорю: не ждите от этих людей ни логики, ни смысла.

Просто видите навальниста — перейдите на другую сторону улицы. Может покусать, а слюна у них бешеная. А до врача Мураховского можно не успеть доехать. Вы же не Навальный.

Ну а самому медику Мураховскому в следующий раз удачной охоты. И выбросьте вы этот опасный квадроцикл, в конце концов.

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