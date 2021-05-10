Что пишут чешские СМИ о пражском ультиматуме за якобы российские взрывы

Чешские журналисты и эксперты обсуждают недавнее решение властей потребовать у Москвы компенсации за взрывы складов во Врбетице. И обсуждение это идёт в весьма скептическом тоне.

Заявление министра финансов Чехии Алены Шиллеровой о необходимости выплаты Россией Чехии одного миллиарда крон (47 миллионов долларов) за взрывы складов во Врбетице (в которых чехи "хайли лайкли" обвиняют российских агентов) вызвали совершенно разную реакцию в разных странах. В России гнев и возмущение. Английские, немецкие и французские СМИ эту тему словно бы и не заметили — то ли потому, что считают политически некорректным смеяться над заявлением чешского министра, то ли ещё не получили методички о том, как данную идею правильно освещать и продвигать.

А вот чешские СМИ вполне серьёзно обсуждают эту тему. Например, формирование суммы компенсации, в котором участвуют не только власти страны, но и местные муниципалитеты.

Обсуждают, конечно, и то, как эту компенсацию истребовать. Так, одни юристы утверждают, что Прага должна подать против Москвы иск в международные суды. — И требовать нужно не только деньги, ведь ущерб был нанесён не только материальный. Важное значение в международном праве имеет удовлетворение. Например, в форме извинений, — говорит чешский эксперт по международному праву Мартин Файкс. Другие же отвечают, что шансы чехов выиграть такой иск в суде крайне малы, хотя бы потому что для рассмотрения этого иска нет подходящего суда. Международный суд ООН в Гааге не подходит, ведь судить там Москву можно лишь при согласии самой Москвы.

— России придётся признать наличие спора и согласие разрешить его в Международном суде. Этого никогда не случится. Россия никогда не признает своё участие во взрыве и вообще не допустит начала процесса, — говорит Филип Кржепелка, заведующий кафедрой международного и европейского права Университета Масарика в городе Брно. — То же самое и с возможностью межгосударственного арбитража, здесь также необходимо будет заключить соглашение между двумя странами, — поясняет заведующий кафедрой международного права Карлова университета в Праге Павел Штурма.

Юристы признают, что единственной надеждой Чехии является добровольное признание Россией своей вины. — Теория международного права, конечно, гласит, что государства несут ответственность за своё поведение и в конечном итоге должны выплачивать компенсацию, но на практике всё по-другому, — сокрушается господин Кржепелка. Ну или добровольно-принудительное — под гнётом доказательств и всеобщего публичного осуждения. Однако свидетельств причастности агентов ГРУ к взрывам у Чехии нет. — Если бы доказательства российской вины были бы пуленепробиваемыми, мы могли бы их опубликовать, и Россия подверглась бы очень серьёзной критике на внешней арене, — продолжает Филип Кржепелка. А без доказательств, пусть даже минимальных, нет и тотального осуждения. Без которого нет давления и принуждения признать свою вину.

Неудивительно, что Москва не хочет ни платить, ни каяться, ни даже обсуждать эти темы с Прагой. Чешское издание iDNES цитирует реакцию председателя Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который объясняет, что чехам не стоит ждать никаких компенсаций от России, а если у Праги есть какие-то вопросы и претензии, то пусть она обращается к "опекунам из Вашингтона". Комментарии российских официальных лиц из серии "чехов на всё надоумила Америка" вообще очень часты в чешской прессе и позиционируются местными журналистами чуть ли не как оскорбление национальных властей со стороны русских. Правда, непонятно, в чём оскорбление — называть марионеточные власти марионеточными властями?

В целом же это издание, проанализировав всю российскую реакцию на чешские претензии, выделило шесть "прокремлевских нарративов" вокруг дела о Врбетице. А именно: констатация отсутствия доказательств российской вины; отрицание чешского суверенитета; представление Чехии как агрессивной страны, которая заплатит за свои действия; позиционирование дела о взрывах в Врбетице как попытки отвлечь внимание публики от других вопросов (Украины, попытки переворота против Лукашенко и т.п.); дискредитация чешских властей и правительственных институтов; обоснование действий России против складов международной практикой (то есть заявления о том, что склады, с которых шло оружие на Украину, были законными целями). В целом довольно здравый и трезвый анализ, вот только смотрят чехи на него не под тем углом. Для них это перечень пропагандистских штампов, хотя на самом деле речь идёт о весьма обоснованных тезисах и претензиях.

Впрочем, у чешского интереса к этой истории есть и ещё один аспект — внутриполитический. — Не стоит забывать, что Чехию в этом году ждут выборы. И тема отношений с Москвой на них каждый раз занимает достойное место: Россия давно стала темой внутричешских разборок. Просто теперь они достигли такого накала, что за ними стали следить и у нас, — пояснил Лайфу эксперт РСМД Вадим Трухачёв. — В Чехии имеются самые разные силы. Есть русофобы из консервативной коалиции "Вместе". Есть более умеренная, но всё равно антироссийская коалиция левоцентристской Пиратской партии и либерал-консервативной партии "Старосты и независимые". Внутри двух партий правящей коалиции по вопросу России последние семь лет наблюдается раскол. Есть там и русофилы — националисты и коммунисты. Есть прагматики-евроскептики из партии "Триколор". Естественно, у русофобов шире медийная поддержка и подпитка из-за рубежа, и потому инициатива в обсуждении российской темы принадлежит им. Соответственно, чехи в рамках общей антироссийской истерии пишут о возможном вмешательстве Москвы и в свои выборы. — Россия, по логике, попытается как-то помочь сторонам, которые её поддерживают, и, наоборот, навредить тем, кто считает Россию угрозой, — уверяет эксперт по вопросам безопасности и стратегическим исследованиям из Университета Масарика Якуб Дрмола.

Вот только вопрос, чем Чехия — не чешские власти, а именно Чехия — заплатит за эту русофобию? Ведь если Прага будет и дальше её нагнетать — как через СМИ, так и через международные суды, то не исключено, что страна лишится российских денег и российских туристов. Понравится ли это чешскому избирателю?

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